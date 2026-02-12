La Policía confirma 21 detenidos y procesa a varios diputados opositores por protestas violentas en Albania

La policía albanesa protege la oficina del primer ministro en protestas opositoras en Tirana. - Europa Press/Contacto/Armando Babani

MADRID 12 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Policía albanesa ha confirmado la detención de 21 manifestantes y el inicio de un proceso contra varios diputados del opositor Partido Democrático (PD) en el marco de las protestas violentas en Tirana contra la corrupción en el Gobierno del primer ministro, Edi Rama.

Según informa el diario 'Shekulli', los detenidos lanzaron cócteles molotov y gasolina contra la sede del Gobierno y el Parlamento en el marco de las protestas. En total fueron detenidas 21 personas, de las cuales siete eran menores de edad, en unos altercados en los que resultaron heridos 16 policías.

Las autoridades de Albania les imputa delitos de "agresión", "lesiones graves intencionales", "alteración del orden y la tranquilidad pública", "infracción de las normas sobre sustancias explosivas e inflamables", así como "destrucción de propiedad mediante incendio" y "resistencia a la autoridad".

Igualmente, se ha abierto un procedimiento contra varios dirigentes del PD por organización y participación en reuniones y manifestaciones ilegales" e "incitación de menores a cometer delitos". Entre los dirigentes destaca el propio secretario organizativo del PD, Ervin Minarolli, así como cuatro diputados de la formación a los que se les acusa de "resistencia a la autoridad" e "incitación de menores a cometer delitos".

La concentración tuvo lugar el martes, convocada por la formación opositora frente a la oficina del primer ministro para denunciar los casos de corrupción que sacuden al Ejecutivo de Rama.

En un discurso ante los manifestantes, el líder opositor y ex presidente y primer ministro, Sali Berisha, calificó a Rama como una "maldición" para el país, vinculando a su Partido Socialista con la dictadura comunista de Enver Hoxha.

El centro de la polémica está Belinda Balluku, vice primera ministra y responsable de Infraestructura y Energía, suspendida por el Tribunal Constitucional de sus funciones, por sospechas de que amañó contratos para la construcción del túnel de Llogara, cerca de la ciudad de Vlore.