La Policía contacta con los guardaespaldas del expríncipe Andrés para recabar información sobre el caso Epstein

Los exteriores del Buckingham Palace, en Londres - Europa Press/Contacto/Vuk Valcic

MADRID 20 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Policía Metropolitana de Londres ha informado este viernes de que ha empezado a contactar con todos los guardaespaldas que trabajaron para el expríncipe Andrés Mountbatten-Windsor a fin de recabar información en el marco de la investigación en su contra por sus lazos con el delincuente sexual convicto Jeffrey Epstein.

"Se les ha pedido que valoren con atención si algo que vieron u oyeron durante ese período de servicio puede ser relevante para nuestras investigaciones en curso y que compartan cualquier información que pueda ayudarnos", ha indicado en un comunicado.

La Policía, que ha detallado que ha empezado a contactar tanto a los guardaespaldas actuales como a los exguardaespaldas de Andrés, ha informado además de que "está al tanto de la amplia cobertura periodística del caso", si bien "hasta el día de hoy no se han hecho nuevas acusaciones penales" por "delitos sexuales".

"Seguimos instando a cualquier persona con información nueva o relevante a que la presente. Todas las acusaciones serán tomadas con seriedad y, como con cualquier asunto, toda información recibida será evaluada e investigada cuando sea apropiado", ha zanjado.

El expríncipe Andrés fue liberado en la víspera tras pasar más de once horas detenido en la comisaría de la localidad de Aylsham. Las fuerzas de seguridad han llevado a cabo este viernes un registro en la Royal Lodge, antigua residencia del otrora duque de York. En la víspera, también registraron una casa de campo en el condado de Norfolk. Ambas pertenecen a la familia real británica.

Las investigaciones giran en torno a una supuesta "conducta indebida en el ejercidio de cargo público" por haber entregado presuntamente a Epstein información sensible del Gobierno cuando trabajaba como enviado especial de comercio. Las pesquisas también incluyen su supuesta implicación en un caso de trata de personas.

Su detención se produjo coincidiendo con su 66º cumpleaños, semanas después de que la Casa Real iniciara un proceso formal para retirar los títulos de Andrés, que ya había sido expulsado de la mansión en la que residía en Windsor, al oeste de Londres. El propio Andrés anunció en octubre de 2025 que renunciaba a sus títulos, entre ellos el de duque de York.