La Policía detiene al presunto autor del tiroteo en una 'rave' en el norte de Suiza

Archivo - Bandera de Suiza (Archivo) - Patrick Pleul/dpa-Zentralbild/dp - Archivo

MADRID 31 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Policía de la localidad suiza de Aarau, ubicada en el norte del país europeo, ha detenido a un hombre de 43 años por ser el presunto autor del tiroteo en una fiesta de música electrónica, un incidente que ha dejado una persona muerta y otras cinco heridas.

"En el marco de las operaciones de búsqueda, un hombre suizo de 43 años fue detenido poco antes de la 1.00 de la madrugada del lunes 31 de agosto de 2026. Posteriormente, el hombre fue arrestado bajo sospecha de haber cometido un delito", ha señalado en un comunicado.

Las autoridades policiales han abierto una investigación para esclarecer los hechos y el posible móvil, si bien las primeras pesquisas apuntan a que el autor del tiroteo actuó solo. "La Policía informará sobre los últimos hallazgos en una rueda de prensa", ha zanjado, sin dar más detalles al respecto.

El tiroteo ocurrió en torno a las 03.00 de la madrugada (hora de la España peninsular) cuando los asistentes de la 'rave', celebrada en el hipódromo de Schachen, estaban saliendo del recinto. El atacante disparó de forma indiscriminada hacia la multitud, que en un primer momento creyó que se trataba de fuegos artificiales o petardos.

Tras los hechos, el presunto sospechoso se dio a la fuga. La persona fallecida ha sido identificada como Maria Spinelli, de nacionalidad italiana, aunque residente en Suiza. Los heridos son cuatro hombres y una mujer de entre 24 y 27 años, todos hospitalizados con pronóstico desde leve a grave.