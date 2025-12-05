La Policía de Ecuador detiene a siete miembros de 'Los Lobos' en el sur del país

Archivo - Policías mantienen el orden en una prisión de Guayaquil, Ecuador - Europa Press/Contacto/Policªa Nacional de Ecuador

MADRID 5 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Policía de Ecuador ha anunciado este jueves la detención de siete presuntos miembros del grupo criminal 'Los Lobos', sancionado por Estados Unidos el pasado junio, por el delito de tráfico de drogas.

"Aprehendimos a siete integrantes de la estructura criminal Los Lobos por el delito de tráfico de sustancias sujetas a fiscalización", ha señalado en un breve comunicado difundido en su cuenta de la red social X, indicando que algunos de ellos tenían antecedentes por robo y tenencia y tráfico de sustancias ilícitas.

Su arresto ha tenido lugar en el marco de un operativo policial en el cantón de El Pasaje, en El Oro, y en este sentido el cuerpo ha destacado la obtención de "resultados contundentes contra la estructura criminal Los Lobos, dedicada al transporte, acopio y distribución de drogas a gran escala".

Estados Unidos promulgó en 2024 sanciones contra Los Lobos, considerado como la organización de narcotráfico más grande de Ecuador, merced en parte a sus conexiones con los cárteles mexicanos Jalisco Nueva Generación (CJNG) y de Sinaloa "para impulsar la violencia y la inestabilidad en Ecuador", según el Departamento del Tesoro de EEUU.

Además, el cártel está vinculado a varios atentados explosivos recientes en Guayaquil, utilizando coches bomba y drones activados desde centros penitenciarios. Entre septiembre y octubre de 2014-2025 se registraron al menos cuatro ataques coordinados desde CRS La Roca bajo alias 'Negro Tulio'. Los Lobos han sido señalados asimismo por planificar el asesinato del candidato presidencial Fernando Villavicencio el 9 de agosto de 2023 tras un mitin en Quito.