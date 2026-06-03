La Policía ecuatoriana detiene al alcalde opositor de Esmeraldas por sospechas de lavado de dinero

MADRID, 3 (EUROPA PRESS)

La Policía de Ecuador ha detenido en la madrugada de este miércoles al alcalde de Esmeraldas, Vicko Villacís, investigado por lavado de dinero, como parte de una operativo más amplio en otras cuatro provincias que ha dejado siete arrestos más.

El ministro del Interior de Ecuador, John Reimberg, ha compartido imágenes del arresto de Villacís, a quien califica como "cabecilla" de esta trama que habría lavado activos por valor de 17 millones de dólares. El alcalde fue detenido en un hotel que pertenece al movimiento Revolución Ciudadana del expresidente Rafael Correa.

"El más grande caso de corrupción de Esmeraldas. Cae poderosa estructura de lavado de activos", ha destacado en redes sociales. Reimberg ha explicado que la trama habría intentado ocultar 17 millones de dólares de "origen presuntamente ilícito" a través de empresas, transferencias a terceros y operaciones financieras.

Reimberg ha explicado que una empresa de la que Villacís posee el 98% mantenía relación con otras empresas y compañías investigadas por lavado de dinero, entre ellas una vinculada con Flavio Leonardo Briones Chiquito, alias 'Mexicano', cabecilla de Los Lobos y Mendoza Tuárez Génesis Michelle, asesinados en 2025.

La Fiscalía ha informado anteriormente de que Villacís ha sido detenido ante las sospechas de lavado de dinero en el marco de un operativo que se ha desarrollado también en las provincias de Santa Elena, Pichincha y Sucumbíos, con cerca de una veintena de registros, en los que se han requisado incluso armas de fuego.

La Fiscalía ha detallado que puso en marcha una investigación previa el 26 de noviembre de 2025 en base a un informe de la oficina de operaciones inusuales e injustificadas elaborado por la Unidad de Análisis Financiero y Económico y que en las próximas horas se resolverá la situación jurídica de los ocho detenidos.

"UNA INJUSTICIA MÁS"

A su llegada al aeropuerto de Quito, el alcalde de Emeraldas ha declarado que se trata de "una injusticia más" antes de subir esposado a un vehículo de la Policía para ser trasladado a dependencias judiciales.

Villacís es el tercer alcalde en funciones de la oposición que ha sido detenido en los últimos meses. El primero de ellos, José Alcídes Arroyo Cabrera, del cantón de Pujilí, arrestado en agosto de 2025 por malversación.

Ya en febrero de este año saltó el caso de Aquiles Alvarez, alcalde de Guayaquil, por supuesta delincuencia organizada y lavado de dinero. Al mismo tiempo es investigado por un presunto delito de almacenamiento y distribución ilegal de hidrocarburos, en el marco del caso conocido como 'Triple A'.