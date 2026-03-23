La Policía y el Ejército de Israel detienen a cinco israelíes en la ola de ataques colonos en Cisjordania

Un palestino inspecciona sus pertenencias tras un ataque de colonos judíos en la aldea de Fandaqumiya, Cisjordania - Europa Press/Contacto/Nasser Ishtayeh

MADRID 23 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Ejército y la Policía de Israel han anunciado este domingo la detención de cinco ciudadanos israelíes en el noroeste de Cisjordania tras la ola de ataques lanzada por colonos israelíes en múltiples localidades palestinas, sucesos en los que al menos diez palestinos han sido heridos, como también lo ha resultado un agente de Policía israelí que trabajaba para "restablecer el orden" en uno de los lugares de los hechos.

En un comunicado conjunto, las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) y la Policía israelí han informado de múltiples despliegues tanto de militares como de agentes y de miembros de la Guardia Fronteriza durante una jornada en la que han recibido "informes de un ataque violento, incendios provocados y disturbios protagonizados por ciudadanos israelíes".

"A su llegada, las fuerzas han trabajado para restablecer el orden y han buscado a los implicados. En el marco de esta operación, han inspeccionado un vehículo sospechoso cerca de la aldea de Deir al Jatab", localidad situada en el noroeste de Cisjordania, "donde han localizado y confiscado material bélico".

Como resultado, "cinco ciudadanos han sido detenidos por soldados de la Guardia Fronteriza de Shaar y trasladados a la comisaría de Ariel", han afirmado, en alusión al asentamiento israelí ubicado 20 kilómetros al oeste de la llamada Línea Verde, frontera anterior a 1968 entre los territorios palestinos y el Estado de Israel.

Asimismo, las fuerzas israelíes han indicado que, en otro incidente próximo a Yitzhar, asentamiento localizado al noroeste de Ariel y al sureste de la ciudad cisjordana de Nablús, "varios ciudadanos israelíes han atacado a las fuerzas de seguridad que operaban para restablecer el orden".

"Como consecuencia, un policía ha resultado herido y un vehículo de las fuerzas de seguridad ha sufrido daños", han informado Ejército y Policía, que también se han hecho eco de que, "como resultado de estos incidentes, varios palestinos han resultado heridos y han sido evacuados para recibir atención médica".

"Las Fuerzas de Defensa de Israel y la Policía de Israel condenan enérgicamente cualquier tipo de violencia que constituya una violación de la seguridad en la zona", han asegurado ambos cuerpos, que han manifestado haber mantenido durante su despliegue este domingo "una política de tolerancia cero hacia los extremistas violentos que perturban el orden".

El comunicado conjunto de estos dos organismos ha llegado al término de un fin de semana en el que los ataques de colonos israelíes se han sucedido en una decena de poblaciones de Cisjordania, especialmente en las inmediaciones de sus principales ciudades Ramala, Yenín, Hebrón y Belén.

Estos hechos, que han incluido incendios de casas y vehículos, han dejado un balance de al menos diez heridos, dos de ellos por munición real en un incidente atribuido al Ejército israelí al sur de la localidad de Tulkarem, si bien las FDI no se han referido a este evento.