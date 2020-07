La Policía de Hong Kong hace una redada en una oficina relacionada con las primarias opositoras

La Policía de Hong Kong con mascarillas. - May James/ZUMA Wire/dpa

MADRID, 10 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Policía de Hong Kong ha hecho una redada este viernes en las oficinas una empresa demoscópica involucrada en las elecciones primarias de los partidos opositores, que está previsto que empiecen este sábado, por una supuesta filtración.

Agentes de la unidad de ciberseguridad han irrumpido en las oficinas del Instituto para la Investigación de la Opinión Pública de Hong Kong (PORI, por sus siglas en inglés) el viernes por la tarde (hora local) tras recibir información sobre una presunta filtración de datos de residentes locales, según informa el diario local 'South China Morning Post'.

El subdirector del PORI, Chung Kim Wah, ha explicado al medio hongkonés que la Policía les ha dicho que la inspección obedece a una supuesta filtración de los datos recogidos en un estudio de opinión realizado en 2013.

"Qué coincidencia que la Policía haya actuado esta noche", ha dicho Chung, resaltando que el registro policial tiene lugar en vísperas de las primarias opositoras cuando el estudio en cuestión es de hace siete años.

Au Nok Hin, coorganizador de estas elecciones primarias, ha denunciado directamente la supuesta intención de las autoridades hongkonesas de "suprimir" la votación o provocar al menos un "efecto disuasorio" entre organizadores y votantes.

No obstante, Chung ha aclarado que, de ser así, no lograrían su objetivo ya que los ordenadores relacionados con las primarias opositoras no están en esas oficinas.

"Hemos aplicado una orden judicial que se ha emitido hoy (...) No tiene nada que ver con las llamadas elecciones", ha dicho una fuente policial al medio hongkonés.

Este fin de semana, los partidos opositores eligen a sus candidatos para las elecciones al Consejo Legislativo de Hong Komg que están previstas para el próximo mes de septiembre.

Las primarias tienen lugar en un momento de especial tensión por la ley de seguridad nacional aprobada en China para Hong Kong, que ONG han descrito como un instrumento diseñado para la represión de los disidentes.