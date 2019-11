Al menos dos muertos y tres heridos por un "incidente terrorista" en el Puente de Londres

Apuñalamiento en el Puente de Londres - REUTERS

MADRID, 29 Nov. (EUROPA PRESS) -

Al menos dos personas han muertos y tres han resultado heridas en un apuñalamiento que se ha producido este viernes en el emblemático Puente de Londres, que ha concluido cuando el atacante ha muerto tiroteado por la Policía, que lo investiga como un "incidente terrorista", según han informado las autoridades británicas.

El máximo responsable antiterrorista de Scotland Yard, Neil Basu, ha contado en una breve comparecencia que, tras recibir una alerta por un apuñalamiento en el Puente de Londres en torno a las 14.00 horas, los agentes que se han personado allí y han disparado contra un sospechoso.

"Puedo confirmar que este sospechoso murió en el lugar de los hechos", ha señalado, precisando que "varias personas han sufrido heridas durante este incidente", si bien no ha ofrecido datos más concretos sobre el número o su estado.

El jefe del Servicio de Ambulancias de Londres, Kahdir Meer, ha confirmado horas después en un comunicado que "tres personas han sido trasladadas a dos hospitales de Londres después del incidente".

La comisaria de la Policía Metropolitana, Cressida Dick, ha informado finalmente en rueda de prensa de que dos personas han muerto y otras tres han resultado heridas por las puñaladas asestadas por el atacante.

El Puente de Londres ha sido acordado por la Policía, que en un primer momento ha aconsejado a los ciudadanos que se mantuvieran alejados del lugar. La estación de tren más cercana ya ha recuperado la normalidad, pero aún hay una fuerte presencia policial en el puente.

Scotland Yard investiga lo ocurrido como un "incidente terrorista". No obstante, Basu ha subrayado que lo hacen con "una mente abierta en cuanto a los motivos". "Sería inadecuado especular más en estos momentos", ha defendido.

Asimismo, el responsable policial ha aclarado que el artefacto explosivo que se había indicado que podía llevar el sospechoso adosado a su cuerpo aparentemente es "falso".

Basu ha invitado también a la ciudadanía a hacer llegar a la Policía cualquier información, foto o vídeo de lo sucedido en el Puente de Londres y ha anunciado que se van a reforzar las patrullas en la capital, además de pedir a la población que se mantenga "vigilante" e informe de cualquier hecho sospechoso.

Los testimonios recabados por los medios británicos hablan de una persona a la que habrían reducido varios viandantes antes de que se personara la Policía y realizara varios disparos.

"ESTE PAÍS NUNCA SERÁ INTIMIDADO"

El primer ministro, Boris Johnson, ha dado por "contenido" el "incidente", por lo que, aunque ha pedido a los británicos que permanezcan "vigilantes", ha confiado en que "puedan volver a la normalidad lo antes posible".

Johnson se ha declarado "entristecido" por le hecho de que haya personas heridas, expresando su solidaridad con ellas y con sus familias, al tiempo que agradecido a la Policía y todos los servicios de emergencia su "inmediata respuesta".

"Puedo asegurar que todo aquel que esté implicado en este crimen, en estos ataques, será capturado y llevado ante la Justicia", ha aseverado en una declaración televisada.

"El mensaje que les enviamos (...) es que este país nunca será intimidado o dividido por este tipo de ataques y que nuestros valores prevalecerán", ha sostenido el 'premier'.

Por su parte, el alcalde de Londres, Sadiq Khan, ha asegurado en Twitter que está "en estrecho contacto" con el jefe de Scotland Yard y ha invitado a la población a seguir las directrices de los agentes que se encuentran en el lugar de los hechos.

También se ha pronunciado en la red social el líder de la oposición, Jeremy Corbyn. "Mis pensamientos están con los atrapados en este incidente. Gracias a la Policía y los servicios de emergencia por su respuesta", ha afirmado.

Conservadores y laboristas han suspendido sus respectivas campañas de cara a los comicios del 12 de diciembre y Johnson ha llamado a Corbyn por teléfono para informarle de lo ocurrido.

REACCIÓN INTERNACIONAL

El presidente del Parlamento Europeo, David Sassoli, ha expresado su solidaridad con los británicos tras "este vil ataque en el corazón de Londres". "Todos nosotros en Europea tenemos que estar unidos para hacer frente a quienes pretenden propagar el terror", ha dicho en Twitter.

Desde Washington, la Casa Blanca ha informado de que el presidente, Donald Trump, ha sido informado sobre el ataque y sigue de cerca la situación. "Estados Unidos condena firmemente todos los actos horribles de violencia contra personas inocentes y prometemos nuestro pleno apoyo a nuestro aliado, Reino Unido", ha señalado su portavoz, Judd Deere.

We are currently dealing with an incident at London Bridge. Please stand by for updates.