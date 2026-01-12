La Policía iraní denuncia la muerte del jefe de la Policía antidrogas en Mashhad a manos de "terroristas"

Manifestación antigubernamental en Irán - Europa Press/Contacto/Social Media

MADRID 12 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Policía de la provincia iraní de Jorasán Razavi, en el extremo noroeste del país, ha anunciado este domingo la muerte del jefe de la Policía Antinarcóticos de la capital regional, Mashhad, Javad Keshavarz, "en un ataque perpetrado por terroristas armados" en la ciudad, en línea con los términos empleados por el Ejecutivo iraní para describir a los manifestantes que han protagonizado las multitudinarias protestas de los últimos días en el país.

"Hace una hora, el general de brigada Javad Keshavarz, jefe de la Policía Antinarcóticos de Mashhad, fue asesinado en un ataque perpetrado por terroristas armados en Mashhad", ha anunciado el subcomandante de la Policía regional en declaraciones recogidas por la televisión pública iraní, IRIB.

La muerte de Keshavarz ha llegado en medio de las movilizaciones antigubernamentales que desde hace semanas sacuden al país centroasiático, originadas por la caída del nivel adquisitivo de millones de ciudadanos iraníes y progresivamente derivadas en protestas contra la clase política.

En este contexto, este mismo domingo, el ministro de Exteriores iraní, Abbas Araqchi, ha denunciado que "los agentes de Policía están siendo ejecutados por auténticos terroristas" que, apuntando a declaraciones del exsecretario de Estado de Estados Unidos entre 2018 y 2021, Mike Pompeo, estarían supervisados por "agentes del Mossad", el servicio de Inteligencia de Israel, algo de lo que ha afirmado tener pruebas.

Al menos 544 personas han muerto en Irán en el marco de las protestas contra el Gobierno y más de 10.600 han sido encarceladas desde su comienzo a finales del pasado diciembre, según un último balance de la ONG con sede en Estados Unidos HRANA.

Entre los fallecidos hay 47 miembros de las fuerzas de seguridad, un fiscal, 483 manifestantes, ocho menores, de edad y cinco civiles muertos que no estaban participando en las protestas.