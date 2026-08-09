La Policía irlandesa detiene al presunto capo Daniel Kinahan nada más aterrizar en el país desde Dubái

Miembros de la Garda esperan a las puertas del Tribunal Especial de Dublín tras la detención del presunto capo Daniel Kinahan- Mark Marlow/PA Wire/dpa

MADRID, 9 (EUROPA PRESS)

El presunto "señor del crimen" Daniel Kinahan ha sido inmediatamente arrestado por la Policía irlandesa esta tarde en el aeródromo militar de Casement, a las afueras de Dublín, nada más tocar tierra desde Emiratos Árabes Unidos, donde se ha pasado refugiado los últimos diez años.

La Garda irlandesa ha confirmado la detención de Kinahan, arrestado hace unos meses en Dubái en cumplimiento de la orden de arresto que pesaba sobre el supuesto mafioso, sometido a un proceso de extradición exprés.

Kinahan es el presunto líder de una de las principales bandas de crimen organizado del mundo, el cártel Kinahan, una red criminal transnacional vinculada al tráfico de drogas, tráfico de armas y blanqueo de capitales.

El antiguo promotor de boxeo, de 49 años, fue arrestado en Dubái el pasado mes de abril en virtud de la orden de detención irlandesa por presuntos delitos graves vinculados al crimen organizado. Su largo enfrentamiento con el clan rival de los Hutch desembocó en el asesinato del sobrino del cabecilla Gerry Hutch en septiembre de 2015 en la localidad de Mijas (Málaga).

Gerry 'El Monje' Hutch fue detenido en Fuengirola (Málaga) en agosto de 2021 tras ser acusado del tiroteo en el Hotel Regency de Dublín (Irlanda) en 2016 en el que murió David Byrne, compañero de Kinahan, y del que el propio líder del cártel logró salir ileso antes de escapar a Dubái.

El Clan Kinahan fue fundado por Christy Kinahan en la década de los 90. Su hijo mayor, Daniel --uno de los tres principales cabecillas-- se trasladó desde la Costa del Sol española hasta Emiratos Árabes Unidos tras la muerte de Byrne.

Kinahan ha comparecido brevemente esta noche ante el Tribunal Penal Especial de Dublín para recibir un dictamen de prisión preventiva hasta una nueva cita ante la corte el 5 de octubre.

Mientras, en una declaración conjunta, los ministros de Justicia de Irlanda y Emiratos Árabes Unidos, Jim O'Callaghan y Abdulá bin Sultan bin Awad Al Nuaimi han celebrado al unísono la extradicion de "uno de los individuos de mayor relevancia buscados para ser procesados en relación con el crimen organizado transnacional".

La decisión "envía un mensaje claro de que los presuntos autores de delitos graves y crimen organizado no encontrarán refugio seguro ante la justicia, reafirmando la determinación compartida de ambos países de garantizar que dichas personas sean llevadas ante los tribunales".

O'Callaghan expresó el profundo agradecimiento de Irlanda por el apoyo brindado por Emiratos Árabes Unidos en la tramitación de la solicitud de extradición y elogió la profesionalidad, la eficiencia y la diligencia demostradas por las autoridades judiciales emiratíes durante todo el proceso.

"Esta decisión constituye otro hito en la cooperación judicial entre ambos países y refleja la solidez de nuestra alianza para combatir la delincuencia organizada transnacional", afirmó.

Al Nuaimi, por su parte, ha reafirmado "el compromiso de los Emiratos Árabes Unidos de seguir fortaleciendo la cooperación judicial con las autoridades irlandesas y de continuar impulsando nuestras alianzas judiciales con la comunidad internacional".

"Este logro refleja la posición de Emiratos Árabes Unidos como socio internacional de confianza en el ámbito de la cooperación judicial internacional y subraya nuestro firme compromiso de apoyar los esfuerzos globales para combatir la delincuencia organizada transnacional, contribuyendo así a la seguridad y la estabilidad regionales e internacionales y al fortalecimiento del Estado de derecho", ha concluido.