La Policía israelí registra tres heridos en enfrentamientos con 100 ultraortodoxos en la Tumba de los Reyes

Archivo - Tumba de los Reyes en Jerusalén Este - Europa Press/Contacto/Nir Alon - Archivo

MADRID 6 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Policía de Israel ha anunciado en la madrugada de este lunes el arresto de un manifestante israelí, después de que varios de sus agentes se hayan enfrentado a cerca de un centenar de ultraortodoxos que buscaban entrar en la Tumba de los Reyes, en Jerusalén Este, un choque en el que tres agentes habrían resultado heridos, si bien apenas de manera leve.

"Las fuerzas policiales han estado activas esta noche en la zona de la Tumba de los Reyes en Jerusalén, luego de que un centenar de alborotadores intentaran irrumpir en una propiedad privada y entrar sin autorización, enfrentándose a los agentes que intentaban dispersarlos", ha anunciado la Policía en un breve mensaje en redes.

En este marco, el cuerpo ha apuntado que "un alborotador ha sido arrestado y tres agentes han resultado levemente heridos". "Se han tomado medidas para repeler a los alborotadores y restablecer el orden público", ha agregado.