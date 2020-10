Policía y manifestantes se enfrentan tras una protesta contra las restricciones por coronavirus en Praga

MADRID, 18 Oct. (EUROPA PRESS) -

Efectivos de la Policía y manifestantes se han enfrentado este domingo en la plaza de la Ciudad Vieja de Praga después de una protesta de aficionados de fútbol y de hockey que protestaban por las restricciones impuestas por el coronavirus que impiden por ejemplo la asistencia de hinchas durante los partidos de deportes profesionales.

Unas 2.000 personas han participado en la protesta y tras concluir la misma la Policía ha empleado gas lacrimógeno y cañones de agua para dispersar a los asistentes que se negaban a disolver la concentración y que habían lanzado petardos y otros objetos a los agentes, informa la Agencia de Noticias Checa (CTK), que informa de varios heridos.

La concentración fue convocada por hinchas del club de fútbol Baník Ostrava que denuncian la falta de coherencia de estas restricciones y la ausencia de un plan ante la segunda ola del coronavirus.

El ministro del Interior, Jan Hamácek, ha advertido de que los convocantes no podrán escapar de la justicia tras haberse incumplido las limitaciones sobre presencia en lugares públicos en vigor, ya que el máximo previsto es de 500 personas, no se respetaron los grupos de 20 personas como máximo con distancia de seguridad y muchas de ellas no llevaban mascarilla.

El pasado lunes el Gobierno checo anunció la prohibición durante dos semanas de todos los eventos deportivos, con excepción de las competiciones internacionales.

Los contagios han subido en las últimas semanas y el sábado se informó de más de 8.700 nuevos casos. En total el país suma 169.000 casos y más de 1.350 víctimas mortales.