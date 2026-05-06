El Polisario reivindica un bombardeo contra "bases marroquíes" en Esmara y ASADEDH denuncia ataques a civiles

Archivo - Imagen de los actos de conmemoración del 50 aniversario de la proclamación de la República Árabe Saharaui Democrática (RASD), con la intervención del líder del Frente Polisario, Brahim Ghali - EUROPA PRESS

MADRID 6 May. (EUROPA PRESS) -

La Asociación Saharaui para la Defensa de los Derechos Humanos (ASADEDH) ha denunciado este jueves el "atentado perpetrado por elementos" del Frente Polisario "contra objetivos civiles" en la ciudad de Esmara, en el Sáhara Occidental, donde el Ejército de Liberación Popular Saharaui (ELPS), rama militar de la autoproclamada República Árabe Saharaui Democrática (RASD), ha reivindicado un bombardeo contra varias bases marroquíes en las afueras.

La denuncia de ASADEDH ha llegado poco después de que la agencia saharaui de noticias, SPS, haya recogido el parte de guerra del Ministerio de Defensa, según el cual "destacamentos de avanzada del ELPS han lanzado la tarde de este martes, 5 de mayo de 2026, un bombardeo concentrado contra varias bases de retaguardia" atribuidas a "las fuerzas de ocupación marroquíes" y ubicadas "en los aledaños de la ciudad ocupada de Esmara".

Sin embargo, ASADEDH ha denunciado un "atentado" ejecutado "contra objetivos civiles", advirtiendo asimismo que "se produce en un momento decisivo cuando hay conversaciones y negociaciones para poner fin a este conflicto", procesos entre los que destacan los esfuerzos marroquíes por sumar aliados a su plan de autonomía para el Sáhara Occidental, una hoja de ruta que ha recibido el apoyo del Consejo de Seguridad de la ONU, de la Unión Europea, de Estados Unidos --en reiteradas ocasiones, siendo la última el pasado miércoles--, y de España, antigua potencia colonial en el Sáhara Occidental. Con todo, Argelia y, sobre todo, el Frente Polisario, han mostrado su firme oposición.

En este contexto, la asociación ha rechazado "enérgicamente" lo que ha tachado como un "intento por parte del Polisario de boicotear y sabotear los planes de paz de la comunidad internacional". Por ello, ha realizado un "llamamiento a la comunidad internacional para que presione al Polisario y Argelia para poner fin a estas acciones hostiles y contrarias a una solución pacífica" para así, alega, "poner fin a las penurias que sufre nuestra población en los campamentos de Tinduf", en el suroeste de Argelia.