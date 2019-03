Un político ultraderechista sueco plantea construir una mezquita para atraer más inmigración

Publicado 17/03/2019 18:44:53 CET

ESTOCOLMO, 17 Mar. (EUROPA PRESS) -

Un concejal del partido de ultraderecha Demócratas Suecos, Mark Collins, se arriesga a ser expulsado de la formación por su defensa de la construcción de una mezquita en su ciudad, Kramfors, para atraer a más inmigrantes.

Collins considera que la inmigración es la mejor fórmula para atajar la decadencia que afronta la ciudad, situada en el norte de la costa báltica del país. "Mi idea es que si hay una mezquita y un centro cultural se puede empoderar a los musulmanes para que se implicen en nuestra ciudad", ha explicado Collins en declaraciones al portal de noticias TheLocal. "Espero que vengan muchos y se queden", ha remachado.

El concejal ha recordado que la ciudad pierde unos 100 habitantes al año y su provincia, Västernorrland, pierde unos 500 habitantes cada año. Incluso los refugiados llegados tras la crisis de 2015 habrían escogido vivir en el sur del país, se ha lamentado.

"Se marcharon también y no les culpo. Son muy cosmopolitas y ese es parte del problema. Tienen mucha vida social y no quieren sentarse en una cabaña a ver la nieve caer", ha explicado Collins, de origen irlandés y que emigró a Suecia desde Estados Unidos en 1974 y ahora trabaja como veterinario.

Desde que saltó la noticia, varias voces del partido han abogado por su expulsión. "Seguramente no sienta bien. No creo que lo entiendan", ha apuntado. "He leído en Internet que me quieren echar", ha indicado.