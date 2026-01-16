Polonia apoya la construcción de un campo de entrenamiento en el sur de Lituania

El ministro de Defensa de Lituania, Robertas Kaunas, y su homólogo polaco, Wladyslaw Kosiniak-Kamysz - MONIKA DWULATEK/MINISTERIO DE DEFENSA DE POLONIA

MADRID, 16 Ene. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Defensa de Polonia, Wladyslaw Kosiniak-Kamysz, ha apoyado este viernes un proyecto de construcción de un campo de entrenamiento militar en la localidad lituana de Kapciamiestis, cerca del estratégico corredor de Suwalki, durante una reunión con su homólogo de Lituania, Robertas Kaunas, en la capital, Varsovia.

"Apoyo la iniciativa de construir un campo de entrenamiento para nuestros ejércitos. De ser necesario, nuestras tropas de ingeniería participarán en la construcción de este campo de entrenamiento", ha expresado, en alusión a este proyecto impulsado por el Gobierno del presidente lituano, Gitanas Nauseda, que todavía tiene que ser aprobado por el Parlamento.

Kosiniak-Kamysz ha catalogado la iniciativa de "importante". "Estamos en una etapa inicial, pero entendemos que este campo de entrenamiento es muy necesario", ha reiterado, agregando que la iniciativa permitirá reforzar la defensa del llamado corredor de Suwalki, la zona fronteriza entre ambas naciones europeas.

El titular de Defensa polaco ha señalado además que su ofrecimiento se produce en un contexto de "agresión híbrida y cruces fronterizos desde Bielorrusia". "Polonia y Lituania son socios estratégicos. Entendemos perfectamente que somos países con un mayor compromiso con la OTAN y que el futuro de nuestros pueblos dependerá de nuestro liderazgo y nuestras decisiones", ha argüido.

Por su parte, el titular de Defensa lituano también ha coincidido en que la defensa de la frontera oriental "es una de las prioridades más importantes no solo para Polonia y Lituania, sino también para Letonia, Estonia y Finlandia".

Actualmente, el entrenamiento hasta el nivel de brigada solo es posible en el campo de Pabrade, ubicado cerca de la frontera con Bielorrusia, que cuenta con presencia de militares estadounidenses. El Gobierno lituano ha defendido el proyecto aludiendo a la ubicación estratégica de Kapciamiestis, y asegurando que es el lugar que posee la menor densidad de población de todo Lituania, si bien si la medida sigue adelante al menos 13 viviendas tendrán que ser desalojadas.

Las relaciones entre Lituania y Polonia han sido especialmente sólidas en los últimos años en materia de seguridad y defensa, especialmente debido a la agresión rusa contra Ucrania iniciada por el presidente ruso, Vladimir Putin, en febrero de 2022.