Polonia denuncia una violación de su espacio aéreo por parte de un helicóptero militar de Rusia

Archivo - Un helicóptero Mi-8 sobrevuela un campo de entrenamiento en el frente de Zaporiyia - Alexander Polegenko / Zuma Press / Europa Press

MADRID 23 Sep. (EUROPA PRESS) -

Las Fuerzas Armadas de Polonia han denunciado este miércoles una breve violación de su espacio aéreo por parte de un helicóptero militar ruso modelo Mi-8, un incidente que ha obligado a Varsovia a movilizar a sus aviones de combate.

El suceso ha tenido lugar a las 11.08 horas (hora local) al norte de la localidad polaca de Braniewo. Según ha detallado el Ejército en un comunicado, la aeronave procedía del enclave ruso de Kaliningrado y se ha adentrado un máximo de unos 300 metros en el espacio aéreo de Polonia, donde ha permanecido durante 42 segundos.

El Ejército ha explicado que el vuelo del helicóptero ha sido monitorizado en todo momento por los sistemas de radar de las Fuerzas Armadas. Ante la incursión, se ha ordenado el despliegue inmediato de aviones de combate, mientras que las fuerzas y activos terrestres se han mantenido en estado de alerta.

"La naturaleza del incidente sugiere que Rusia está poniendo a prueba una vez más la preparación de nuestra defensa aérea", ha advertido el Mando Operativo de las Fuerzas Armadas en su nota.

Frente a esta situación, el Ejército polaco ha recalcado que las tripulaciones de sus sistemas de defensa antiaérea llevan a cabo labores de vigilancia "ininterrumpida" manteniéndose en "alerta constante" para garantizar la seguridad y la integridad del espacio aéreo polaco.

Esta incursión rusa llega después de que el pasado martes, 15 de septiembre, múltiples cazas de la OTAN derribasen un dron en el espacio aéreo de Lituania, concretamente sobre el distrito de Kaunas, tras saltar las alarmas por el avistamiento del mismo. Esto suscitó que la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, denunciara un "patrón" de agresiones y provocaciones por parte de Rusia contra Europa.