Polonia detiene a seis personas sospechosas de llevar a cabo labores de espionaje en favor de Rusia

Archivo - Coches de la Policía de Polonia en una imagen de archivo. - Jussi Nukari/Lehtikuva/dpa - Archivo

MADRID, 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades de Polonia han anunciado este jueves la detención de seis personas sospechosas de llevar a cabo labores de espionaje en favor de Rusia y participar en "operaciones destinadas a reforzar las capacidades militares" de Moscú.

El ministro sin cartera y coordinador de los Servicios Especiales de Polonia, Tomasz Siemoniak, ha indicado en un comunicado publicado en redes sociales que los detenidos serían parte de "un grupo delictivo organizado" integrado por cinco ciudadanos polacos y una mujer rusa.

"Las pruebas recabadas indican que los detenidos realizaban actividades por encargo de los servicios de Inteligencia rusos y participaban en operaciones destinadas a reforzar las capacidades militares de la Federación de Rusia", ha señalado, ants de agregar que "el grupo habría introducido de contrabando en Rusia cantidades considerables de materiales de uso militar, empleados en la fabricación de municiones y sistemas de armas".

Así, ha resaltado que las detenciones han tenido lugar en el marco de una serie de operaciones llevadas a cabo entre el 21 de octubre y el 2 de noviembre en 21 puntos de tres provincias, antes de agregar que un tribunal ha dictado prisión preventiva contra cuatro de ellos, mientras que los otros dos sospechosos están en libertad con "medidas cautelares".

"La investigación continúa en curso y se está ampliando", ha manifestado Siemoniak, quien ha hecho hincapié en que "desde el 1 de enero de 2024, cerca de cien personas han sido señaladas como sospechosas en casos de espionaje y sabotaje investigados por la Agencia de Seguridad Interna de Polonia (ABW, por sus siglas en polaco)".