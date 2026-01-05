Polonia hace un llamamiento a la "unidad" y el "rearme" de la UE: "Nadie va a tomarse en serio una Europa débil"

El primer ministro de Polonia, Donald Tusk. - Europa Press/Contacto/Fot. Tedi/Newspix.Pl

MADRID 5 Ene. (EUROPA PRESS) -

El primer ministro de Polonia, Donald Tusk, ha hecho este lunes un llamamiento este lunes a la "unidad" y el "rearme" de los países miembro de la Unión Europea y ha asegurado que, en caso contrario, "nadie se tomará en serio una Europa débil" en una situación geopolítica compleja.

"Nadie se tomaría en serio una Europa dividida y débil: ni el enemigo ni el aliado. Esto queda absolutamente claro ahora. Debemos creer en nuestra fortaleza, seguir armándonos y continuar unidos como nunca antes", ha aseverado el primer ministro en un mensaje difundido a través de redes sociales.

En este sentido, ha aclarado la importancia de actuar "uno para todos y todos para uno". "En caso contrario, estamos acabados", ha lamentado Tusk tan solo horas después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, haya vuelto a reclamar Groenlandia por cuestiones de "seguridad".

Las aspiraciones expansionistas de Trump sobre Groenlandia han sido una constante desde que regresó hace un año a la Casa Blanca. Bajo la justificación de la seguridad nacional y apelando a la presencia de buques chinos y rusos en la región, el presidente de Estados Unidos ha venido reclamando el control de la isla.

Además, la invasión rusa de Ucrania continúa y se acerca a su cuarto año consecutivo. A esto se suma la creciente incertidumbre sobre la continuidad del apoyo de Estados Unidos bajo la Administración Trump. Esto ha llevado a algunos líderes europeos a reivindicar la importancia de la unidad para evitar "consecuencias catastróficas" en materia de seguridad y estabilidad.