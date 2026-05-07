Polonia y Lituania abren sus puertas a las tropas estadounidenses que se puedan retirar de Alemania

Archivo - Los presidentes de Polonia, Karol Nawrocki, y de Lituania, Gitanas Nauseda. - Europa Press/Contacto/Yauhen Yerchak - Archivo

MADRID 7 May. (EUROPA PRESS) -

Polonia y Lituania han manifestado este jueves su predisposición a aceptar las tropas estadounidenses que finalmente puedan salir de Alemania, tras las discrepancias con Estados Unidos, después de que el canciller alemán, Friedrich Merz, cuestionara la falta de estrategia de Washington en la guerra de Irán.

"Nos interesa garantizar que estas tropas, que podrían ser retiradas de Alemania, permanezcan en Europa", ha afirmado el presidente lituano, Gitanas Nauseda, quien el miércoles recibió la visita de su homólogo polaco, Karol Nawrocki, quien también se manifestó en estos términos, según ha informado la lituana LRT.

"En Lituania estamos preparados para acoger a tantos aliados como podamos", ha incidido Nauseda, instando al resto de sus aliados de la OTAN a asegurarse de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, no desvía su atención de Europa.

Nawrocki afirmó que intentará convencer a Trump de "que mantenga estas tropas en Europa", incluida Polonia, que dispone de las infraestructuras adecuadas. "Nuestra seguridad y nuestro futuro comunes dependen de ello", ha advertido.

Actualmente, Lituania alberga a unos mil efectivos de las fuerzas estadounidense, por los 10.000 estacionados en Polonia de forma rotatoria, lo que constituye uno de los mayores despliegues de Estados Unidos en Europa, pero lejos de Alemania, que acoge al mayor contingente, cono unos 39.000 militares.

Ya en su primer mandato, allá por 2020, Trump amenazó con sacar a cerca de 10.000 soldados de las bases estadounidenses en suelo alemán en respuesta al supuesto incumplimiento de Berlín de sus obligaciones con la OTAN, si bien esos planes nunca se efectuaron.

Ahora, después de las críticas de Merz a la estrategia de Estados Unidos en la guerra de Irán, el Pentágono reaccionó anunciando que retiraría a 5.000 de sus soldados, una cifra que el propio Trump advirtió de que podría ser mayor.