Polonia pide a Europa "trato especial" para su frontera a medida que los esfuerzos se centran en Ucrania

MADRID, 3 (EUROPA PRESS)

El primer ministro de Polonia, Donald Tusk, ha reafirmado este viernes que su país tiene "su propia gran responsabilidad" de defender la frontera oriental de la Unión Europea y de la OTAN, por lo que requiere a sus socios de "un trato especial", dado que los esfuerzos se centran en Ucrania.

"Polonia tiene su propia gran responsabilidad de defender la frontera oriental de la Unión Europea. Ucrania está luchando, pero Polonia soporta la mayor parte de la carga y necesita un trato especial", ha señalado Tusk, en una rueda de prensa en Varsovia, en línea con el tono cada vez más distante hacia su vecino.

Tusk, no obstante, ha incidido en que Polonia seguirá apoyando a Ucrania en la guerra con Rusia, si bien, de cara a la cumbre de la OTAN que se celebra la próxima semana en Ankara, capital de Turquía, su país debe moverse con cautela antes de ofrecer más ayuda sin comprometer sus propios intereses, informa Polskie Radio 24.

Las declaraciones de Tusk se dan en un contexto en el que la OTAN baraja un borrador para la cumbre de la siguiente semana en Turquía en el que se comprometen a entregar otros 70.000 millones de euros a Ucrania en ayuda militar para este y el próximo año, según ha adelantado la agencia Bloomberg.

Las relaciones entre Varsovia y Kiev no pasan por su mejor momento después de que sus históricas rencillas, siempre latentes, hayan reavivado de nuevo después de que el presidente ucraniano Volodimir Zelenski aceptara nombrar a una milicia del Ejército bajo el epígrafe de 'Héroes del UPA'.

El Ejército Insurgente Ucraniano (UPA) es una milicia ultranacionalista señalada en Varsovia por cometer masacres en sus territorios ocupados por la Alemania nazi durante la II Guerra Mundial. Aquello motivó un conflicto diplomático que acabó con el presidente de Polonia, Karol Nawrocki, retirándole a Zelenski la Orden del Águila Blanca, la máxima condecoración del Estado polaco.

"Nadie jamás nos dirá a qué héroes respetar", reivindicó Zelenski esta semana cuando presentó ante el Parlamento una propuesta para levantar un panteón en el que recordar y dar cabida a los restos mortales de las personalidades más destacadas de la historia del país, entre ellos estos milicianos del UPA.

ENCUENTRO PARA LIMAR ASPEREZAS

En un intento por acercar posturas, este viernes se han reunido en Varsovia los jefes de las carteras de Exteriores de ambos países, Radoslaw Sikorski y Andri Sibiga. En vísperas del encuentro, Zelenski rebajó el tono y recordó que "Polonia y Ucrania están "unidas por la historia" y siempre ha habido diferencias.

Después de esta reunión, Tusk ha afirmado que han trasladado a la delegación ucraniana "que es importante buscar la manera de entablar un diálogo honesto sobre el pasado y que no conviene agravar la tensión" y ha señalado que hay "indicios" de que "han comprendido" que este conflicto es "perjudicial" para ambos países.

No obstante, Tusk ha parecido afear a Ucrania que sea solo Polonia "el único país que demuestre constantemente buena voluntad" y ha vaticinado que será un "proceso largo" que requiere también entonces de gestos favorables desde Kiev.

"Estoy convencido de que unas buenas relaciones entre ucranianos y polacos redundan en nuestro interés mutuo, aunque requieren de buena voluntad por parte de Kiev", ha dicho el primer ministro.