Polonia reclama un lugar para Europa en la negociación sobre Ucrania: "Pagamos la guerra y EEUU gana dinero"

Radoslaw Sikorski, ministro de Exteriores de Polonia. - Roman Koziel/ZUMA Press Wire/dpa

MADRID 13 Feb. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Asuntos Exteriores de Polonia, Radoslaw Sikorski, ha reclamado un lugar para Europa en la mesa de negociaciones sobre Ucrania. "Estamos pagando la guerra y ni siquiera siempre tenemos información completa", ha protestado, al tiempo que ha recordado que "Estados Unidos está ganando dinero" con el conflicto.

"Estamos gastando dinero real, mientras que Estados Unidos está ganando dinero con esta guerra. Eso nos da derecho a tener voz en los acuerdos y los resultados", ha reivindicado el ministro de Exteriores, recordando que Europa realiza grandes esfuerzos para comprar armamento estadounidense para entregar a Ucrania.

Las declaraciones de Sikorski forman parte de una entrevista para la agencia Bloomberg, concedida en los márgenes de la Conferencia de Seguridad de Múnich, que se celebra este fin de semana, y tienen lugar apenas un día después de que Reino Unido confirmara 35.000 millones de dólares más (unos 32.000 millones de euros) en armamento para Ucrania.

Sikorski ha recordado que Europa ha gastado ya más de 200.000 millones de euros en armas para Ucrania y ha prometido otros 90.000 millones de euros, que deberían "ser suficientes para su defensa al menos otros dos años más.

En las últimas conversaciones sobre Ucrania en Abu Dabi, Europa no ha estado representado, sí Estados Unidos, que ha contado con su propia delegación. Un formato a tres que se repetirá la próxima semana, en esta ocasión, en Ginebra y que no tiene visos de ser modificado.