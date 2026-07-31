Polonia recomienda a España que siga sus pasos y militarice la frontera con Marruecos

Archivo - Imagen de archivo de la frontera entre Polonia y Bielorrusia - Ansgar Haase/dpa - Archivo

MADRID 31 Jul. (EUROPA PRESS) -

El primer ministro de Polonia, Donald Tusk, ha recomendado a España que "tome ejemplo" de su país y militarice la frontera con Marruecos como medida imprescindible para que "el espacio Schengen sobreviva" a la crisis migratoria desatada desde este pasado jueves en la ciudad autónoma de Ceuta.

Decenas de miles de migrantes, unos 60.000, según el presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, han entrado a la ciudad autónoma desde Marruecos desde el jueves, en una crisis migratoria que ha llevado a varios países de la Unión Europea a exigir la suspensión de España del espacio Schengen.

"España debe tomar ejemplo de nosotros si Schengen ha de sobrevivir", ha señalado el primer ministro polaco en un mensaje publicado en redes sociales, en el que enumera las durísimas medidas antimigración que Polonia, como frontera oriental de la Unión Europea, ha tomado desde el estallido de la guerra de Ucrania y después de que sufriera presión migratoria desde Bielorrusia.

"Polonia ha endurecido la ley de asilo, los procedimientos en las fronteras y ha construido barreras efectivas en la frontera con Bielorrusia", ha explicado Tusk.

El primer ministro polaco ha recordado que el país ha invertido "miles de millones de euros" en reforzar los controles aduaneros, a través de la movilización de "miles de soldados, policías y guardias fronterizos".