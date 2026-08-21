Polonia traslada su queja a Israel por archivar la causa del ataque contra el convoy de WCK en Gaza

El ministro de Exteriores polaco, Radoslaw Sikorski. - Europa Press/Contacto/Kai Taller

MADRID 21 Ago. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades de Polonia han trasladado su queja a Israel por archivar la causa judicial sobre el ataque contra el convoy de voluntarios de la organización humanitaria World Central Kitchen de abril de 2024 en el que murió el ciudadano polaco Damian Soból, además de otros seis trabajadores humanitarios.

El titular de Exteriores polaco, Radoslaw Sikorski, ha señalado en un mensaje crítico con Israel que las relaciones "requieren de respeto mutuo". "La catástrofe humanitaria en Gaza, así como el fracaso en la rendición de cuentas por el uso excesivo de la fuerza de las Fuerzas de Defensa de Israel, están socavando el apoyo público incluso en naciones pro-Israel", ha advertido.

En un comunicado, el Ministerio de Asuntos Exteriores de Polonia ha señalado su "gran decepción" por el archivo por parte de las autoridades militares israelíes del procedimiento sobre el ataque y ha informado de que el embajador de Israel en Varsovia fue convocado para trasladarle la queja formal.

"El Ministerio de Asuntos Exteriores sostiene la posición de que las circunstancias en las que ocurrió la tragedia en 2024 deben ser esclarecidas hasta el final y no acepta eludir por parte de los autores la responsabilidad legal y moral. Las familias merecen una compensación adecuada", ha señalado la diplomacia polaca.

De esta forma, ha informado de que se transmitió al representante de Israel la "evaluación crítica de las acciones llevadas a cabo hasta ahora para esclarecer las causas y el desarrollo de la tragedia". Al tiempo, se informó de las diligencias de la Fiscalía polaca y se pidió a Israel colaboración con "todas las explicaciones y materiales necesarios solicitados por los investigadores polacos".

Las propias fuerzas de seguridad de Israel admitieron en su investigación interna que varios fallos graves llevaron a los soldados a creer erróneamente que un combatiente del Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) viajaba con el convoy, pero han argumentado que WCK no informó al Ejército sobre la presencia de personal de seguridad armado en el convoy, que además se desvió de la ruta acordada.