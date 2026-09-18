Polonia vuelve a desplegar cazas para proteger su espacio aéreo ante los ataques rusos contra Ucrania

Archivo - El ministro de Defensa polaco, Wladyslaw Kosiniak-Kamysz, durante un acto militar en Polonia. - Roman Koziel / Zuma Press / Europa Press - Archivo

MADRID 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades de Polonia han señalado que este viernes han vuelto a desplegar aviones de combate como medida preventiva para proteger su espacio aéreo ante la oleada de ataques de Rusia contra Ucrania.

"Esta mañana, una vez más, los caza polacos fueron puestos en alerta para patrullar el cielo polaco, y se activaron los sistemas antiaéreos. Todos los días, e incluso varias veces durante el servicio de guardia, los pilotos polacos y todos los soldados están listos para defender Polonia", ha confirmado el ministro de Defensa polaco, Wladyslaw Kosiniak-Kamysz, en un mensaje en redes.

Previamente el Mando de Operaciones de las Fuerzas Armadas de Polonia ha detallado que la operación de vigilancia aérea en su espacio aéreo ha concluido sin registrarse violaciones del espacio aéreo.

Las autoridades militares polacas han señalado que la misión se lleva a cabo "con el fin de garantizar la seguridad" durante los ataques aéreos de Rusia contra objetivos en Ucrania.

De esta forma, ha incidido en que el Ejército de Polonia se mantiene atento a la situación en el territorio de Ucrania y "permanece en constante disposición para garantizar la seguridad del espacio aéreo polaco".