Pompeo dice que en Venezuela no hay comida, medicinas ni electricidad y que "el próximo es Maduro"

Publicado 08/03/2019 6:14:21 CET

MADRID, 8 Mar. (EUROPA PRESS) -

El secretario de Estado norteamericano, Mike Pompeo, ha señalado este jueves que en Venezuela no hay comida, medicinas ni electricidad, después de que un apagón por un fallo en la principal hidroeléctrica del país afectara a 15 estados, y ha recalcado que "el próximo" es el presidente venezolano, Nicolás Maduro.

"No hay comida. No hay medicinas. Ahora no hay electricidad. Lo próximo, no habrá Maduro", ha indicado Pompeo a través de su cuenta en la red social Twitter. "Las políticas de Maduro no traen más que oscuridad", ha recalcado.

Un apagón ha afectado este jueves a la capital de Venezuela, Caracas, y a 15 de los 23 estados venezolanos debido a problemas en la principal hidroeléctrica del país, Guri, según ha informado el Gobierno.

Pompeo ha señalado que el apagón no se debe ni a Estados Unidos ni Colombia, Ecuador, Brasil, Europa ni ningún otro lugar. "La escasez de energía y el hambre son el resultado de la incompetencia del régimen de Maduro", ha recalcado.

Horas antes, Maduro, ha culpado al "imperialismo estadounidense" por la "guerra eléctrica" que dirige Estados Unidos, según el mandatario.

"La guerra eléctrica anunciada y dirigida por el imperialismo estadounidense en contra de nuestro pueblo será derrotada. Nada ni nadie podrá vencer al pueblo de Bolívar y Chávez. ¡Máxima unidad de los patriotas!", ha indicado a través de Twitter.

Por su parte, el líder opositor y presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, ha recalcado que "la luz llega con el cese de la usurpación".

"¿Cómo se le dice a una madre que debe cocinar, a un enfermo que depende de una máquina, a un obrero que debe trabajar que estamos en un país potencia sin luz?", se ha preguntado Guaidó a través de su cuenta en Twitter. "Sigamos adelante. Durante nuestra gira en el sur, buscamos apoyos para atender esta crisis. El bloque al progreso lo vencemos con movilización. ¡Nos vemos el sábado en la calle!", ha animado.

Debido al apagón, el servicio de telefonía móvil se ha visto afectado y las líneas del metro de Caracas dejaron de operar. Ante la falta de transporte, cientos de personas caminaban por las principales avenidas de la capital venezolana.

El fallo eléctrico se ha producido en el inicio del horario de mayor afluencia de pasajeros en el metro de Caracas, que cuenta con unas 40 estaciones y moviliza diariamente a unas tres millones de personas, según sindicalistas.

Los cortes de energía eléctrica se han vuelto frecuentes en Venezuela, que se enfrenta a cinco años de recesión con hiperinflación y deterioro en la calidad de los servicios públicos.