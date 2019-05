Pompeo lamenta que Guaidó no contara con el apoyo suficiente para expulsar a Maduro del poder

Publicado 06/05/2019 0:54:38 CET

MADRID, 6 May. (EUROPA PRESS) -

El secretario de Estado estadounidense, Mike Pompeo, ha lamentado este domingo que el líder opositor venezolano y autoproclamado "presidente encargado" de Venezuela, Juan Guaidó, no contara con el apoyo suficiente en su intento por expulsar al presidente del país caribeño, Nicolás Maduro, del poder.

Guaidó llamó la semana pasada a los militares a deponer a Maduro, lo que inició dos días de violentas protestas contra el Gobierno. Sin embargo, ante la falta de apoyos militares, el también presidente de la Asamblea Nacional no logró su objetivo.

"No tendremos éxito hasta el día en que lo logremos, y estamos decididos a ver cómo el pueblo venezolano recupera su democracia, al igual que otros 54 países lo han hecho", ha manifestado Pompeo durante una entrevista concedida al programa Face the Nation de la cadena CBS. "No obtuvo el apoyo militar necesario ese día", ha explicado en alusión al líder opositor.

Guaidó, por su parte, también ha reconocido este domingo en una entrevista con el diario 'The Washington Post' que calculó mal el apoyo que le otorgarían las Fuerzas Armadas del país.

Pompeo tiene previsto mantener en los próximos días una conversación con su homólogo ruso, Sergei Lavrov, en la que le trasladará la necesidad de que Moscú "salga de Venezuela" para solucionar la actual crisis política que atraviesa el país latinoamericano.

Lavrov ya había condenado con anterioridad lo que llamó una campaña para derrocar a Maduro y pidió a Washington que abandonase sus planes "irresponsables". Ambos se reunirán este lunes en Finlandia.

La crisis venezolana se agravó el pasado 10 de enero, cuando Maduro inició un segundo mandato que ni la oposición ni buena parte de la comunidad internacional reconocen porque consideran que las elecciones presidenciales del pasado 20 de mayo fueron un fraude. El 23 de ese mismo mes Guaidó se autoproclamó "presidente encargado" de Venezuela.