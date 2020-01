Pompeo subraya ante Zelenski que el compromiso de EEUU con Ucrania "no flaqueará"

Publicado 31/01/2020 13:13:44 CET

MADRID, 31 Ene. (EUROPA PRESS) -

El secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, ha llegado a Ucrania con el "claro mensaje" de que el compromiso norteamericano con la antigua república soviética "no flaqueará", a pesar del debate abierto por las supuestas presiones ejercidas por el presidente, Donald Trump.

Pompeo ha recalado en Ucrania en pleno juicio político contra Trump, acusado de abuso de poder y obstrucción al Congreso por una polémica conversación telefónica con el presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, en la que le pidió que investigase a Joe Biden y su hijo.

"Hoy estoy aquí con un claro mensaje. Estados Unidos ve valiente la lucha ucraniana por la libertad, la democracia y la prosperidad", ha dicho Pompeo en una rueda de prensa junto a Zelenski. "Nuestro compromiso de apoyo no flaqueará", ha agregado, según el periódico 'The New York Times'.

El mandatario ucraniano, por su parte, tampoco ha dado muestras de posibles divisiones, al margen de la tormenta política en Washingtonm. "No creo que estas relaciones de amistad se vean afectadas por el juicio al presidente", ha asegurado Zelenski al ser interrogado por las posibles derivadas del 'impeachment'.

Zelenski incluso se ha mostrado dispuesto a reunirse con Trump de nuevo en la Casa Blanca, aunque Pompeo ha matizado que no hay ninguna fecha por ahora. "Encontraremos el momento adecuado", ha esgrimido el jefe de la diplomacia norteamericana durante la comparecencia.

MENSAJES DE APOYO

Pompeo, que había cancelado su visita a Ucrania en dos ocasiones, también ha aprovechado su viaje para defender que Trump "es el mayor defensor de la soberanía ucraniana", reiterando así el apoyo a Kiev frente a las aspiraciones territoriales de Moscú y de grupos bajo su órbita.

La agenda del secretario de Estado de Estados Unidos también ha incluido un encuentro con la ministra de Exteriores ucraniana, Katerina Zelenko, "muy constructivo" en opinión de esta última. Entre los asuntos discutidos figura "avanzar en la cooperación militar y económica", ha explicado Zelenko en Twitter, según la agencia UNIAN.

Precisamente la ayuda militar a Ucrania es uno de los ejes sobre los que pivota el juicio político contra Trump, por entender que el inquilino de la Casa Blanca utilizó dichos fondos para presionar a Zelenski. El exasesor de Seguridad Nacional John Bolton asegura en el borrador de un próximo libro que sí existió 'quid pro quo'.