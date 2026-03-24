El portaaeronaves estadounidense 'USS Gerald R. Ford' atraca en una base en Grecia para "reparaciones"

El portaaeronaves estadounidense 'USS Gerald R. Ford' durante la ofensiva lanzada el 28 de febrero junto a Israel contra Irán (archivo) - Europa Press/Contacto/Us Navy/U.S Navy

MADRID, 24 Mar. (EUROPA PRESS) -

El portaaeronaves estadounidense 'USS Gerald R. Ford', el más grande del mundo, ha atracado en una base naval en Grecia para labores de "reparación" y "mantenimiento", días después de informar sobre un incendio en la zona de lavandería durante su despliegue en Oriente Próximo en el marco de la ofensiva lanzada el 28 de febrero junto a Israel contra Irán.

La Sexta Flota de Estados Unidos ha especificado que el portaaeronaves ha llegado a la base de la bahía de Souda, en Creta, "para mantenimiento y reparaciones tras operar en el mar Rojo", al tiempo que ha subrayado que el 'USS Gerald R. Ford' "sigue totalmente capacitado para llevar a cabo misiones".

"Esta llegada a puerto permite al buque ser sometido a una evaluación, reparación y reabastecimiento eficientes", ha explicado, antes de insistir en que "el grupo de ataque del 'USS Gerald R. Ford' continúa su despliegue en el extranjero", sin más detalles sobre el periodo de tiempo que tiene previsto que pase en la citada base en Creta.

Estados Unidos desplegó en Oriente Próximo el 'USS Gerald R. Ford' --previamente presente en el mar Caribe para apoyar operaciones contra el narcotráfico-- y el 'Abraham Lincoln' como parte de la ofensiva contra Irán, jugando diversos papeles en las operaciones contra Irán en el marco de la ofensiva con Israel, lanzada por sorpresa en medio de las negociaciones entre Washington y Teherán para intentar alcanzar un nuevo acuerdo nuclear.

El portaaeronaves ya pasó en febrero por la base de la bahía de Souda para obtener alimentos, combustible y municiones para sus operaciones contra Irán en el mar Rojo.

Sin embargo, el Ejército estadounidense confirmó el 12 de marzo un incendio en la zona de lavandería del portaaeronaves y afirmó que dos marineros habían resultado heridos. Las llamas causaron además daños materiales en el interior, después de sufrir problemas en el sistema de desague de los baños, según informaron medios estadounidenses.