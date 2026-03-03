Portugal confirma que autorizó a EEUU el uso de una de sus bases en Azores un día antes del ataque a Irán

Archivo - Paulo Rangel, ministro de Exteriores de Portugal. - Jesús Hellín - Europa Press - Archivo

MADRID 3 Mar. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Asuntos Exteriores de Portugal, Paulo Rangel, ha confirmado que autorizaron al Gobierno de Estados Unidos a usar su base aérea de Lajes, en el archipiélago de Azores, durante el viernes, en la víspera del ataque a Irán, cuando ya se aplicó un nuevo régimen legal con "condiciones" para seguir siendo utilizada.

Rangel ha explicado que hasta el viernes existía un régimen de "autorización tácita" anual, por el cual los aviones de más de medio centenar de países, incluidos los de Estados Unidos, pueden sobrevolar, aterrizar o, en caso de los buques, atracar o en puertos del país, si Portugal no responde en 24 horas.

"Hasta ese momento, no había información de Estados Unidos sobre la operación militar (...) francamente, todo se hizo conforme a los procedimientos legales. Estados Unidos siempre indicó a qué base se dirigían, de qué base venían y qué carga transportaban", ha contado Rangel en una entrevista para CNN Portugal.

"El propio acuerdo de Lajes estipula que, fuera de las operaciones de la OTAN y de las operaciones de organizaciones internacionales, se puede conceder autorización", ha descrito el ministro, quien ha asegurado que cuentan con la "garantía absoluta" de que no se dirigió ningún ataque desde Azores.

"No participamos en ninguna operación ofensiva", ha reiterado Rangel, quien ha explicado que una vez se produjo el ataque estadounidense sobre Irán, Washington solicitó una nueva autorización en base a sus acuerdos bilaterales, que Lisboa concedió bajo tres condiciones, que fueron consultadas con los principales líderes de la oposición y los presidentes saliente y electo de Portugal.

"La primera es que sea una respuesta (...) defensiva, lo que se llama de retaliación. Después, es necesario que responda al principio de necesidad y de proporcionalidad" y "solo puede fijar objetivos de naturaleza militar. Fuimos al Derecho Internacional a buscar estos tres criterios", ha expuesto.

No obstante, también ha considerado que no está en manos de Portugal evaluar si Estados Unidos cumplió con estos tres criterios. "Esa no es la cuestión", ha zanjado, aunque remarcando que Azores no sirvió de escenario para ningún ataque.