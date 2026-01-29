Portugal declara el estado de emergencia en las zonas más afectadas por la borrasca Kristin

Archivo - El primer ministro de Portugal, Luis Montenegro - Europa Press/Contacto/Rodrigo Reyes Marin

MADRID 29 Ene. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa, ha declarado este jueves el estado de emergencia en las zonas más afectadas por la borrasca Kristin, que se ha saldado con la muerte de cinco personas y ha provocado inundaciones, así como cortes en las carreteras y en el suministro eléctrico.

"El presidente de la República ha sido informado previamente por el primer ministro de la decisión tomada por el Gobierno en la que ha acordado declarar el estado de emergencia de conformidad con la ley de Protección Civil", ha señalado la Presidencia lusa en un comunicado.

Tanto el presidente portugués como el primer ministro, Luis Montenegro, tienen previsto visitar las zonas más afectadas por el temporal, incluyendo el distrito de Leiria --donde cientos de residentes permanecen todavía sin electricidad, agua o comunicaciones-- y Coimbra, donde el nivel de destrucción es notable.

Montenegro ha explicado en declaraciones a la prensa este jueves que la prioridad del Gobierno ahora es aumentar "la preparación en cuanto a recursos y medios disponibles" para abordar las situaciones "más urgentes y restablecer la normalidad".

"Desde el punto de vista financiero, estamos en contacto con las autoridades e instituciones europeas. Este no es un problema exclusivo de Portugal y, por lo tanto, desde esa perspectiva, recurriremos a los mecanismos de solidaridad que podamos", ha afirmado, según ha recogido la cadena de radiodifusión pública RTP.

El candidato presidencial y líder del ultraderechista Chega, André Ventura, ha acusado tanto al Gobierno como al presidente de desaparecer en medio de la crisis y ha afirmado que debería de haberse declarado el estado de emergencia antes.

Por su parte, el ministro de Defensa, Nuno Melo, ha informado además de que las Fuerzas Armadas están ofreciendo apoyo a las localidades afectadas y ha confirmado que una base aérea militar particular ha sufrido daños debido al paso de la borrasca. El titular de la cartera ha pospuesto su viaje a Polonia.

El paso de la borrasca ha dejado cuatro muertos en el distrito de Leiria y una víctima mortal en Vila Franca de Xira. El mal tiempo ha provocado daños no solo en carreteras y viviendas, sino también en los cultivos. Las autoridades locales han advertido además del riesgo de inundaciones por la subida del agua en los ríos.