Portugal rechaza el regreso de Maduro y pide una transición democrática e inclusiva en Venezuela

Archivo - El ministro de Exteriores de Portugal, Paulo Rangel, en una reunión europea en Chipre. - Europa Press/Contacto/Kostas Pikoulas - Archivo

MADRID 29 Abr. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Exteriores de Portugal, Paulo Rangel, ha rechazado este miércoles una vuelta al 'status quo' en Venezuela y que pueda regresar al poder Nicolás Maduro, insistiendo en que la intervención militar estadounidense del pasado enero abrió la puerta a una transición democrática e inclusiva en el país.

"No importa lo que pensemos de la intervención del 3 de enero, la verdad es que la reposición de la legalidad internacional nunca podría pasar por el regreso del anterior presidente a las funciones que ejercía", ha indicado en una intervención en el Foro La Toja celebrado en Lisboa, sobre un posible regreso de Maduro.

Rangel ha recalcado así que el regreso al 'status quo' anterior no se puede considerar como el "camino creíble para hacer valer el derecho internacional". "Tenemos entonces un consenso de que la situación actual abre la oportunidad de sacar adelante un proceso de transición democrática, una transición constitucional que culmine con la palabra soberana del pueblo venezolano", ha expuesto.

El titular de Exteriores luso ha insistido en que la posición de Lisboa es que se den pasos en el proceso de transición que "necesariamente tiene que incluir la liberación de todos los presos políticos", así como que se vayan generando las condiciones en Venezuela para que la oposición pueda participar en un proceso democrático "dentro de un plazo razonable, con la organización de elecciones libres y justas" que tengan la capacidad de "promover la reconciliación nacional".

En este contexto, ha defendido que el primer ministro portugués, Luis Montenegro, recibiera a la líder opositora María Corina Machado, y que haya habido visitas recientes a Caracas de delegaciones diplomáticas portuguesas. "Portugal va a seguir su diálogo con las autoridades venezolanas y los líderes políticos y cívicos, pensando en el éxito de un proceso de transición democrática que pueda ser inclusivo y que lleve sin duda a la reconciliación nacional", ha resumido.