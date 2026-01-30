Portugal reconoce que los estragos de 'Kristin' son "brutales" y no descarta pedir ayuda a Europa

Imagen de las playas de Oporto. - Europa Press/Contacto/Diogo Baptista

MADRID 30 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Portugal ha reconocido este viernes que los estragos del paso de la borrasca 'Kristin' por la región Centro del país han sido "brutales" y ha adelantado que previsiblemente necesitarán recurrir al fondo de solidaridad europeo para financiar la reconstrucción.

"La situación es realmente terrible", ha señalado el ministro de la Presidencia, António Leitão Amaro, durante su visita a Marinha Grande, uno de los "aproximadamente 60 municipios" afectados, un día después de que el Gobierno declarara el estado de emergencia, vigente por ahora hasta este domingo.

"Necesitamos el apoyo europeo", ha reconocido Leitão Amaro, acompañado de la ministra de Medio Ambiente y Energía, Maria da Graça Carvalho, y del comisario europeo de Energía y Vivienda, Dan Jorgensen, así como autoridades locales y de los equipos de emergencia y protección civil, informa la agencia de noticias Lusa.

Leitão Amaro ha enumerado los graves daños a las infraestructuras y ha prometido que las autoridades se emplearán a fondo para restablecer el servicio eléctrico de unas 200.000 hogares que se han visto afectados, para lo que ha pedido un poco de paciencia ya que "en algunos casos puede llevar días".

"Es una situación difícil que se va a prolongar", ha dicho el ministro portugués, quien ha advertido a la población de que permanezca alerta los próximos días, pues las previsiones meteorológicas son "preocupantes".

El paso de la borrasca ha dejado cuatro muertos en el distrito de Leiria y una víctima mortal en Vila Franca de Xira. El mal tiempo ha provocado daños no solo en carreteras y viviendas, sino también en los cultivos. Las autoridades locales han advertido además del riesgo de inundaciones por la subida del agua en los ríos.