Premio Nobel de la Paz 2025: a qué hora es, quién lo decide y cómo seguirlo en directo

MADRID 10 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Comité Noruego anunciará este viernes el Premio Nobel de la Paz 2025, un galardón que reconoce la labor de personas u organizaciones que contribuyen a promover la paz, la cooperación internacional o la defensa de los Derechos Humanos.

El anuncio se hará desde Oslo, en una jornada marcada por la expectación y las especulaciones sobre el nombre del galardonado. En esta edición, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha insistido públicamente en que merece el reconocimiento, aunque su candidatura no figura entre las principales apuestas de los expertos.

¿A QUÉ HORA SE ANUNCIARÁ?

El anuncio del Premio Nobel de la Paz 2025 está previsto para las 11:00 de la mañana en Oslo, una hora que coincide con la de España. Se realizará mediante una rueda de prensa encabezada por el presidente del Comité Noruego del Nobel, Jorgen Watne Frydnes, quien expondrá también los motivos de la decisión.

El Nobel de la Paz se comunica tradicionalmente el viernes de la primera semana completa de octubre, manteniendo ese horario desde hace décadas.

¿DÓNDE SE ANUNCIARÁ Y CÓMO SE PUEDEN SEGUIR?

La rueda de prensa se celebrará en el Instituto Nobel Noruego, en Henrik Ibsens gate 51 (Oslo).

El anuncio podrá seguirse en directo a través de los canales oficiales de los Premios Nobel, tanto en su página web (nobelprize.org) como en su canal de YouTube, que retransmitirá la lectura del fallo en tiempo real.

¿QUIÉN OTORGA EL PREMIO?

El galardón es otorgado por el Comité Noruego del Nobel, formado por cinco miembros designados por el Parlamento de Noruega. Este órgano examina las propuestas recibidas y determina cada año quién recibe el reconocimiento.

La ceremonia de entrega del Premio Nobel de la Paz se celebra en Oslo durante el mes de diciembre, ante la presencia de la familia real noruega.

¿QUIÉN PUEDE SER NOMINADO Y QUIÉN PUEDE NOMINAR?

Cualquier persona u organización puede ser nominada, siempre que la propuesta la presente un nominador autorizado, como parlamentarios, profesores universitarios, antiguos laureados o representantes de instituciones con derecho a propuesta.

No obstante, una nominación no supone respaldo alguno del Comité del Nobel. El reconocimiento solo se concede a quienes son finalmente elegidos como laureados.

El nombre de los nominados y nominadores permanece en secreto durante 50 años, aunque cada año trascienden algunos nombres por iniciativa de los propios proponentes o mediante filtraciones. El Comité, por norma, no confirma ni desmiente esas informaciones.

¿CÓMO FUNCIONA EL PROCESO DE SELECCIÓN?

El proceso de selección se desarrolla a puerta cerrada durante varios meses. Las candidaturas son analizadas por el Comité Noruego con el apoyo de expertos y asesores internacionales, que emiten informes sobre el mérito de cada propuesta.

La decisión final se adopta por mayoría de votos, aunque el Comité procura alcanzar el consenso antes del anuncio oficial.

¿CUÁNTOS CANDIDATOS HAY ESTE AÑO?

El Instituto Noruego ha registrado 338 candidaturas para la edición de 2025: 244 personas y 94 organizaciones. El número supone un aumento respecto a 2024, cuando se contabilizaron 286 nominaciones (197 individuales y 89 de entidades).

El plazo para presentar candidaturas concluyó el 31 de enero, y desde entonces el proceso ha consistido en cribas y deliberaciones internas.

POSIBLES CANDIDATOS DE LA EDICIÓN 2025

Las casas de apuestas y algunos institutos especializados publican cada año sus propias listas de favoritos, aunque sin base oficial.

Entre los nombres que se mencionan en esta edición figuran las Salas de Respuesta a Emergencias de Sudán, la Liga Internacional de Mujeres por la Paz y la Libertad, la Corte Internacional de Justicia o el Centro Carter, entre otros.

La directora del Instituto de Investigación para la Paz de Oslo (PRIO), Nina Graeger, ha apuntado también como candidatos potenciales al Comité para la Protección de los Periodistas y a la Oficina para las Instituciones Democráticas y los Derechos Humanos de la OSCE.

Pese a las declaraciones públicas de Trump reclamando el premio, su designación es considerada improbable por los analistas, aunque no inédita: cuatro presidentes estadounidenses lo han recibido, el último Barack Obama en 2009.