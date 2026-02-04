La Premio Nobel de la Paz iraní Narges Mohammadi inicia una huelga de hambre para protestar por su detención

Archivo - La Premio Nobel de la Paz iraní Narges Mohammadi - -/Narges Foundation Archive/dpa - Archivo

MADRID 4 Feb. (EUROPA PRESS) - La Premio Nobel de la Paz Narges Mohammadi ha iniciado una huelga de hambre para denunciar las "pésimas condiciones" en las que se encuentra recluida en una cárcel iraní después de que fuera detenida el pasado mes de diciembre en la ciudad de Mashhad, en el norte del país.

La Fundación que lleva su nombre ha confirmado este miércoles en redes sociales que la activista inició una huelga de hambre el lunes para protestar contra su detención ilegal, sus condiciones en la cárcel y el hecho de que las autoridades iraníes le hayan prohibido cualquier contacto con su familia o con sus abogados.

Asimismo, ha denunciado que solo ha recibido una breve llamada telefónica de su hermano desde que fue arrestada y que tanto sus familiares como sus amigos están "bajo constante presión por parte de las fuerzas de seguridad iraníes" para que no hablen sobre su caso.

La Premio Nobel de la Paz fue arrestada el pasado 12 de diciembre en el acto en memoria del abogado Josrou Alikordi, que falleció semanas antes en "extrañas circunstancias". Casi 40 personas fueron detenidas durante el evento, según confirmó la Fiscalía de la ciudad iraní de Mashhad.

Mohammadi había sido puesta en libertad provisional en diciembre de 2024 a raíz de una solicitud por motivos médicos aprobada por la Fiscalía de Teherán. Meses antes fue hospitalizada después de que su familia denunciara que las autoridades llevaban más de dos meses impidiendo que recibiera tratamiento pese al deterioro de su estado de salud.

La activista, que ha pasado la mayor parte de los últimos 20 años de su vida entre rejas, ha sufrido múltiples infartos y fue sometida a una cirugía de emergencia en 2022. Mohammadi ha sido condenada hasta en cinco ocasiones hasta acumular una pena total de 31 años de cárcel, fundamentalmente por su papel en las protestas contra el estricto código de vestimenta en Irán.