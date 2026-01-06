La prensa extranjera condena la decisión de Israel de prolongar el veto a la entrada de periodistas en Gaza

Archivo - Imagen de archivo ed un edificio derrumbado tras un ataque de Israel en Gaza. - Omar Ashtawy/APA Images via ZUMA / DPA - Archivo

MADRID 6 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Asociación de Prensa Extranjera (FPA) ha condenado este martes la decisión de las autoridades israelíes de prolongar la prohibición a la entrada de periodistas en la Franja de Gaza y ha vuelto a exigir un "acceso completo y libre" al enclave palestino.

"En vez de presentar un plan que permita a los periodistas entrar en Gaza de forma independiente y trabajar junto a nuestros valientes compañeros palestinos, el Gobierno ha decidido dejarnos fuera de nuevo. Esto sucede incluso habiendo un alto el fuego de por medio", ha indicado la organización en un comunicado.

Así, ha expresado su "más profunda decepción con la medida adoptada por el Gobierno israelí", que ha rechazado las peticiones presentadas y, por contra, ha pedido al Tribunal Supremo alargar este veto.

"Tenemos previsto responder ante el Supremo durante los próximos días, y esperamos que los magistrados pongan fin a esta farsa. Estamos seguros de que los tribunales ofrecerán justicia ante lo que supone una continuada violación del principio fundamental de la libertad de expresión", recoge el texto. Además, la FPA ha lamentado que estas acciones también suponen una vulneración del derecho a la información.

Desde el inicio de la ofensiva israelí contra la Franja de Gaza en octubre de 2023, el Gobierno israelí han impedido a los periodistas extranjeros entrar en la zona de forma independiente, por lo que tan solo unos pocos han obtenido autorización, siempre acompañando a las tropas israelíes.

Las autoridades de Gaza, controladas por Hamás, elevaron el lunes a 71.388 los muertos y 171.269 los heridos por la ofensiva lanzada por Israel tras los ataques del 7 de octubre de 2023, incluidos 422 fallecidos desde el 10 de octubre, fecha en la que entró en vigor el último acuerdo de alto el fuego.