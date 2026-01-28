Presentan cargos contra alcalde de Budapest por mantener el desfile del Orgullo pese a prohibición del Gobierno de Orbán

Archivo - Desfile del Orgullo en las calles de Budapest a pesar de la prohibición del Gobierno de Orbán - Europa Press/Contacto/Bob Reijnders - Archivo

MADRID 28 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Fiscalía de Budapest ha anunciado este miércoles que ha presentado cargos contra el alcalde de la capital húngara, Gergely Karacsony, por mantener el desfile del Orgullo LGBTI en la ciudad, a pesar de la ley promovida por el Gobierno de Viktor Orbán para prohibir cualquier tipo de exhibición pública que pueda ir en contra de los valores y comportamientos que, según el oficialismo, deben exponerse ante menores de edad.

La institución ha acusado al alcalde --que gobierna la capital desde 2019-- de "violar la libertad de asociación y reunión" en el escrito de acusación presentado ante el Tribunal del Distrito Central de Pest, al que ha propuesto imponer "una multa al acusado, sin juicio previo, en una sentencia penal", según reza un comunicado.

La acusación señala que Karacsony "conoció la decisión de (prohibir la manifestación) el mismo día de su emisión, no la recurrió, no agotó la vía judicial y organizó la marcha a pesar de la prohibición, que se convirtió en firme". Además, recuerda que el regidor publicó reiteradas convocatorias públicas para participar en la manifestación y la presidió el 28 de junio de 2025".

"PASÉ DE SER SOSPECHOSOS ORGULLOSO A ACUSADO ORGULLOSO"

El alcalde ha reaccionado a la noticia manifestando que ha pasado "de ser un sospechoso orgulloso a ser un acusado orgulloso". "Al parecer, este es el precio en este país por defender nuestra libertad y la de los demás. Pero, si alguien cree que puede impedirme o desanimarme para que mi ciudad y yo lo hagamos, está muy equivocado", ha declarado.

Karacsony ha recriminado que la Fiscalía haya presentado cargos y "quiera" multarle sin juicio por haber celebrado "la mayor marcha por la libertad de las últimas décadas". "El hecho de que cientos de miles de personas vinieran hizo de ese día un milagro inolvidable, un punto de inflexión", ha expresado.

"No quieren un juicio, porque no quieren enfrentarlo, ni siquiera pueden comprender que aquí, en esta ciudad, contra un poder egoísta, mezquino y vil, hemos defendido y seguiremos defendiendo la libertad, la libertad de los demás, la libertad del otro", ha indicado en un mensaje publicado en redes sociales.

Asimismo, ha sostenido que "nunca" aceptará ni tolerará que en su país "sea delito" defender la libertad, expresar su opinión, que "se prohíba la libertad de amar, que cualquiera sea castigado por creer en algo diferente, pensar diferente, amar de forma distinta a la de la mayoría". "A pesar de todas las amenazas y castigos, lucharé contra el hecho de que quienes quieren prosperar, vivir y amar sean traicionados por su propio país, por el Gobierno", ha añadido.

El 28 de junio de 2025 decenas de miles de personas --entre 35.000 y 40.000, según estimaciones que apuntaban a una participación récord-- salieron a las calles de Budapest para reivindicar los derechos de las personas LGTBI tras la prohibición del Gobierno húngaro bajo el amparo de las leyes antiLGBTI de protección de menores.