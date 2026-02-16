Presentan cargos contra un hombre acusado de recavar datos de Inteligencia sobre el exministro israelí Yoav Gallant

Archivo - El exministro de Defensa de Israel, Yoav Gallant. - Shira Keinan/GPO/dpa - Archivo

MADRID 16 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Fiscalía de Israel ha presentado este lunes cargos contra un hombre acusado de recavar información de Inteligencia sobre el exministro de Defensa Yoav Gallant en nombre de un presunto agente de los servicios secretos de Irán.

El acusado, identificado como Fares Abú al Hija, fue detenido el pasado mes de enero tras tomar forografías de una calle situada cerca a la vivienda de Gallant en Amikam, según documentos judiciales a los que ha tenido acceso el diario 'The Times of Israel'.

La Policía y el Shin Bet han especificado que el acusado reside aproximadamente a una hora al norte de la residencia de Gallant y se habría puesto en contacto por primera vez con la Inteligencia iraní a través de Telegram en agosto de 2025.

Además, las fuerzas de seguridad han explicado que recibió criptomonedas a cambio de recavar estos datos. Los fiscales han solicitado que sea puesto bajo custodia hasta que finalicen las investigaciones en su contra.