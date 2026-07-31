La Presidencia irlandesa convoca para este sábado una reunión de crisis de la UE sobre la situación en Ceuta

Archivo - Sede del Consejo Europeo, a 23 de octubre de 2025, en Bruselas (Bélgica) - Ana López García - Europa Press - Archivo

BRUSELAS, 31 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Presidencia irlandesa del Consejo de la Unión Europea ha convocado para este sábado una reunión del Mecanismo Integrado de Respuesta Política a las Crisis (IPCR, por sus siglas en inglés) para abordar la emergencia migratoria en Ceuta, en el marco de los contactos mantenidos durante las últimas 24 horas con los Estados miembro y las instituciones europeas.

Así lo ha anunciado uno de sus portavoces, que ha explicado que el ministro de Justicia, Interior y Migración de Irlanda, Jim O'Callaghan, ha hablado este viernes con su homólogo español, Fernando Grande-Marlaska, para trasladarle su "solidaridad" con los esfuerzos de España y de la Unión Europea para hacer frente al aumento de llegadas desde Marruecos.

La reunión del IPCR, mecanismo activado para cuestiones migratorias desde 2015, permitirá a expertos de los países del bloque analizar la evolución de la situación en Ceuta durante los dos últimos días, el número de personas que han retornado a Marruecos, el apoyo que la Unión está prestando a España y los contactos diplomáticos con las autoridades marroquíes.

Asimismo, la Presidencia de turno ha anunciado la convocatoria para el próximo lunes de una reunión de los embajadores de los Estados miembro ante la UE con el objetivo de evaluar la evolución de la crisis y facilitar la coordinación entre los Veintisiete.

"Se ha confirmado que más de 37.500 personas ya han regresado voluntariamente a Marruecos y que no se están produciendo movimientos posteriores desde Ceuta hacia el continente europeo ni hacia otros Estados miembro", ha señalado el portavoz, que también ha lamentado que "muchas personas" hayan fallecido al intentar alcanzar la ciudad autónoma.

Por último, ha asegurado que Irlanda continuará siguiendo "de cerca" la evolución de la situación y permanecerá en "estrecho contacto" con todos los Estados miembro.