La presidenta de la Comisión Europea recibe la primera dosis de la vacuna de Pfizer contra el coronavirus

BRUSELAS, 15 Abr. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha recibido este jueves la primera dosis de la vacuna contra la COVID-19, en este caso el suero desarrollado por el laboratorio alemán BioNTech y la farmacéutica estadounidense Pfizer.

"Estoy contenta de haber recibido hoy la primera dosis de la vacuna contra la COVID-19. La vacunación cogerá ritmo a medida que se acelera el suministro a la UE. Cuanto más rápidos nos vacunemos, antes podremos controlar la pandemia", ha escrito la alemana en la red social Twitter.

Según han explicado fuentes comunitarias a Europa Press, la jefa del Ejecutivo comunitario ha sido inmunizada con la vacuna que han desarrollado de forma conjunta las compañías BioNTech y Pfizer.

After we passed 100 million vaccinations in the EU, I’m very glad I got my first shot of #COVID19 vaccine today.



Vaccinations will further gather pace, as deliveries are accelerating in the EU.



The swifter we vaccinate, the sooner we can control the pandemic. #StrongerTogether pic.twitter.com/ZmbjlmFOn4