La presidenta de Honduras denuncia un "golpe" contra su Gobierno tras la liberación de Juan Orlando Hernández

MADRID, 16 Dic. (EUROPA PRESS) -

La presidenta saliente de Honduras, Xiomara Castro, ha denunciado este martes un "golpe" contra su Gobierno tras la liberación del expresidente Juan Orlando Hernández, que recibió un indulto del presidente estadounidense, Donald Trump, a pesar de haber sido condenado a 45 años de prisión por delitos de narcotráfico.

Así, ha pedido al pueblo hondureño "respaldo consciente y pacífico" ante la posible llegada de Hernández al país centroamericano. "Informo con responsabilidad histórica de que, a partir de información de Inteligencia verificada, Juan Orlando Hernández, perdonado en Estados Unidos, planifica su ingreso al país para proclamar al ganador de las elecciones", ha alertado en un comunicado.

En este sentido, ha acusado al exjefe de Estado hondureño de planear "una agresión orientada a romper el orden constitucional y democrático a través de un golpe contra el Gobierno" a medida que el país espera a la confirmación de los resultados oficiales de las elecciones presidenciales celebradas el pasado 30 de noviembre y que siguen sin un claro ganador.

Es por ello que ha instado a "la población, los movimientos sociales, colectivos, organismos de base, militancia y ciudadanía" a "concentrarse de manera urgente y pacífica en Tegucigalpa, para defender el mandato popular, rechazar cualquier intento golpista y hacer visible ante el mundo que aquí se gesta un nuevo golpe".

Los datos oficiales publicados hasta la fecha sitúan al candidato ultraderechista Nasry Asfura (Partido Nacional) con un 40,52 por ciento por delante del conservador Salvador Nasralla (Partido Liberal, 39,20 por ciento), una vez realizado el 99,4 por ciento del escrutinio.

Desde la Misión de Observación de la Organización de Estados Americanos (OEA) apuntan a "demoras y deficiencias técnicas" en el proceso electoral, pero no "dolo" ni "manipulación". Así, han puesto el énfasis en que las actas físicas están custodiadas por las autoridades, por lo que los fallos informáticos "no implican por sí mismo una acción fraudulenta". "