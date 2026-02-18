La presidenta de México confirma conversaciones para iniciar un diálogo entre EEUU y Cuba

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum - Europa Press/Contacto/Luis Barron

MADRID 18 Feb. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, ha afirmado este miércoles que hay conversaciones para iniciar un proceso de diálogo entre Estados Unidos y Cuba en medio de la crisis de desabastecimiento de combustible, profundizada como consecuencia de las nuevas restricciones impuestas por Estados Unidos.

"Hay pláticas para ver si es factible, pero depende de los dos gobiernos, no solamente de la voluntad del Gobierno de México", ha expresado la presidenta en una rueda de prensa en la que ha reiterado que México seguirá enviando ayuda a la isla.

Sheinbaum --que ha expresado que "ojalá haya más países" que se sumen a la iniciativa humanitaria después de que España anunciara que enviará suministros ante el "endurecimiento del embargo"-- ha reiterado nuevamente su postura de que "la autodeterminación de los pueblos es fundamental".

"Los únicos que pueden decidir el gobierno en Cuba son los cubanos. Los únicos que pueden decidir el gobierno de México somos las y los mexicanos. No debe haber invasiones. Es decisión de los pueblos", ha subrayado la mandataria.

En los últimos meses, Cuba venía padeciendo una crisis de desabastecimiento, que se ha profundizado después de que Venezuela dejara de ser el principal soporte energético tras el arresto a principios de enero del presidente Nicolás Maduro.

Posteriormente, la Administración liderada por Donald Trump aumentó el bloqueo sobre la isla y amenazó con aranceles a todas aquellos países, como era el caso de México, que ha enviado dos buques cargados con ayuda humanitaria para la población.