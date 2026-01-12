La presidenta de Moldavia votaría a favor de la reunificación con Rumanía si hay un referéndum

Archivo - La presidenta de Moldavia, Maia Sandu - Europa Press/Contacto/Vadim Denisov - Archivo
MADRID 12 Ene. (EUROPA PRESS) -
La presidenta de Moldavia, Maia Sandu, ha asegurado que votaría a favor de la reunificación con Rumanía si se lleva a cabo un referéndum al respecto en un contexto de amenazas híbridas por parte de Moscú y de continua cercanía a Bruselas por su proceso de adhesión al bloque comunitario.
Sandu ha asegurado durante una entrevista con un podcast británico que es cada vez más difícil para un país como Moldavia "existir como democracia y un Estado soberano" ante las aspiraciones del presidente ruso, Vladimir Putin, para controlar toda Europa.
La mandataria ha explicado que a finales de la década de 1980 ya hubo movimientos que apoyaban la reunificación entre ambos países, si bien "no hubo forma de saber cuánta gente" estaba a favor debido a que nunca se llegó a realizar ningún referéndum.
"Como presidenta de la República de Moldavia, entiendo que no hay una mayoría a favor de la unificación con Rumanía, pero sí una mayoría que apoya la adhesión a la UE, por lo que estamos actuando en esa dirección", ha reconocido durante la entrevista, recogida por la agencia de noticias estatal BTA.
Moldavia --que presentó en marzo de 2022, apenas unos días después del inicio de la guerra en Ucrania, su solicitud para ingresar en la Unión Europea-- formó parte de Rumanía desde 1918 hasta 1940, cuando fue anexionada por la Unión Soviética.