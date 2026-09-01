El presidente de Argelia aplaude la desarticulación de "un intento de desestabilización" en Níger

Archivo - El presidente de Argelia, Abdelmayid Tebune, durante una reunión en marzo de 2026 (archivo) - Europa Press/Contacto/Algerian Presidency Office

MADRID, 1 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Argelia, Abdelmayid Tebune, ha aplaudido la desarticulación de "un intento de desestabilización" en Níger, en referencia al motín registrado durante el fin de semana, y ha trasladado su apoyo al líder de la junta militar nigerina, Abdourahmane Tchiani, quien por ahora no ha realizado declaraciones públicas sobre lo sucedido.

La Presidencia argelina ha indicado en un mensaje en redes sociales que Tebune ha mantenido una conversación telefónica con Tchiani "para interesarse por la situación en Níger", una llamada en la que "ha dado las gracias y ha felicitado a su hermano nigerino por sus esfuerzos para desarticular el intento de desestabilización de Níger".

"Tebune reiteró a su hermano que Argelia siempre estará al lado de Níger, su pueblo y sus instituciones, apoyándolos en todos los ámbitos y bajo cualquier circunstancia", ha resaltado, antes de apuntar que ambos líderes "también abordaron el progreso de los proyectos conjuntos acordados" durante la reciente visita de Tchiani a Argelia, "considerados un importante impulso para el desarrollo de Níger".

La conversación ha tenido lugar después de que Argelia enviara cuatro aviones militares a Níger en una "misión de apoyo" a la junta militar tras la intentona, sobre la que por el momento no hay detalles oficiales desde Niamey, en el marco del refuerzo de las relaciones bilaterales durante los últimos meses.

La Alianza de Estados del Sahel (AES), de la que es parte Níger, dio el domingo por "frustrado" el motín que estalló la madrugada del sábado en la capital de Níger, Niamey; un "intento de golpe de Estado" según las autoridades nigerinas, a la espera de que Tchiani reaparezca en público o dé un discurso para tratar lo sucedido.

El ministro de Defensa nigerino, Salifou Mody, culpó de la situación a un "movimiento de insurrectos" que comenzó a "detener a algunos de sus compañeros en el cuartel de la Base 101 en Niamey", la principal base militar de la capital, y "a disparar contra ciertos puntos estratégicos de la ciudad", desatando enfrentamientos en Niamey.

Según las informaciones publicadas por el portal de noticias ActuNiger, tres miembros de la Guardia Presidencial muertos durante los enfrentamientos fueron objeto de un homenaje oficial el lunes en Niamey, un acto que contó con la presencia del primer ministro, Alí Mahamane Lamine Zeine, y sin que las autoridades hayan desvelado un balance de víctimas.