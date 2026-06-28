El presidente argelino destaca la buena relación con España, a salvo de "malentendidos"

El presidente de Argelia, Abdelmayid Tebune (archivo) - Europa Press/Contacto/Algerian Presidency Office

MADRID 28 Jun. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Argelia, Abdelmayid Tebune, ha puesto este domingo de relieve la buena relación que mantiene su país con España, una relación "basada en la confianza" y a salvo de "malentendidos" tras la última crisis bilateral.

"Estamos muy cerca. Nos hemos percatado de que siempre que hay un malentendido, las cosas se recomponen muy rápidamente porque somos dos países que están muy, muy cerca", ha afirmado Tebune desde la Feria Internacional que se celebra en Argel, según recoge el portal de noticias Tout Sur l'Algerie.

El mandatario argelino ha destacado que España sea el país invitado de honor de la feria y ha puesto de relieve que España es "una potencia económica que aporta muchas cosas positivas a nuestra relación".

Tebune ha recordado que los "amigos" españoles están en Argelia desde hace mucho tiempo, en particular con tres grandes empresas, y ha puesto de relieve que España quiere invertir más en Argelia para reforzar su presencia. "La elección de España como invitada de honor es una elección tanto de la razón como del corazón", ha remachado.

Pese a la crisis diplomática bilateral desatada en 2022 por el apoyo del Gobierno español al plan de autonomía marroquí para el Sáhara Occidental, la llegada de gas argelino nunca se suspendió. Ahora las relaciones han retomado su cauce después de que Argel levantara en noviembre de 2024 la congelación de las transacciones comerciales vetadas desde junio de 2022.