El presidente argelino resta importancia a la salida de Emiratos de la OPEP y ensalza al "pilar" saudí

Archivo - Abdelmayid Teboune - Europa Press/Contacto/Algerian Presidency Office

MADRID 3 May. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Argelia, Abdelmayid Tebune, ha restado importancia al "no acontecimiento" de la retirada de Emiratos Árabes Unidos de la OPEP y ha señalado a Arabia Saudí como "pilar principal" de la organización de países exportadores de petróleo.

"Es un no acontecimiento. Entre los países árabes el principal pilar de la OPEP es el reino hermano de Arabia Saudí. Fin de la discusión. Se cierra el libro. Con ellos... se ha terminado", ha afirmado Tebune en una entrevista televisiva.

Tebune ha recurrido al refrán "a cada cual, su lugar y valor" en referencia a que cada país realiza una aportación y que ésta no puede ser reemplazada por otra. De la misma manera, el equilibrio de poder dentro de una organización internacional depende del peso de sus países miembros y no de movimientos transitorios, ha argumentado.

Este mismo domingo la Organización de Países Exportadores de Petróleo en su formato ampliado OPEP+ ha anunciado que incrementará en 188.000 barriles diarios de crudo su oferta para junio según un acuerdo alcanzado en su primera reunión tras la sorprendente decisión anunciada esta semana por Emiratos Árabes Unidos de retirarse del grupo en plena guerra de Irán.

Al término de su reunión virtual de este pasado sábado, los siete países de la OPEP+ que previamente anunciaron ajustes voluntarios adicionales en abril y noviembre de 2023 (Argelia, Irak, Kuwait, Arabia Saudí, Kazajistán, Omán y Rusia) han decidido poner en marcha un "ajuste de producción" a partir del mes que viene, según un comunicado de la organización publicado este domingo.