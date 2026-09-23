El presidente de Azerbaiyán concede un perdón a un francés condenado por cargos de espionaje

Archivo - El presidente de Azerbaiyá, Ilham Aliyev, en una fotografía de archivo - -/dpa - Archivo

MADRID 23 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Azerbaiyán, Ilham Aliyev, ha concedido este miércoles un perdón a un ciudadano francés condenado en marzo de este año a diez años de prisión por cargos de espionaje, en el marco de la reducción de las tensiones diplomáticas entre ambos países durante los últimos meses.

Según las informaciones recogidas por la agencia azerí de noticias APA, Aliyev ha concedido un perdón a un total de cinco extranjeros --entre ellos dos turcos, un ruso y un paquistaní--, un listado en el que aparece el francés Martin Ryan, sentenciado en marzo tras ser detenido en diciembre de 2023 en el país caucásico.

El Gobierno francés tildó de "arbitraria" la detención de Rayan --que tuvo lugar dos semanas después de la expulsión de dos diplomáticos de Francia-- y exigió su inmediata la liberación, provocando una airada crítica de Bakú, que exigió a París que "ponga fin a su intervención de los asuntos internos" del país.

Las tensiones están enmarcadas en la alianza entre Francia y Armenia, país que entonces estaba sumido en un conflicto con Azerbaiyán en torno a la región de Nagorno Karabaj, recuperada y reintegrada por las fuerzas azeríes tras una ofensiva en septiembre de 2023 contra el enclave, de mayoría armenia.

Nagorno Karabaj es un territorio de unos 4.400 kilómetros cuadrados en el Cáucaso Sur recuperado por Azerbaiyán en una ofensiva militar de apenas 24 horas, tras las guerras entre 1988 y 1994 y la de 2020. Hasta entonces, la zona había estado más de tres décadas bajo control de fuerzas proarmenias pese a que la comunidad internacional reconocía la región como de soberanía azerí.