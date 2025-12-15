El presidente de Azerbaiyán propone una ley de amnistía que beneficiará a unas 20.000 personas

Archivo - El presidente de Azerbaiyán, Ilham Aliyev - Europa Press/Contacto/Grigory Sysoyev - Archivo

MADRID 15 Dic. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Azerbaiyán, Ilham Aliyev, ha propuesto este lunes una ley de amnistía que afectará previsiblemente a alrededor de 20.000 personas y que, de ser aprobada por la Asamblea Nacional azerí, se convertirá en la más extensa en la historia del país.

En concreto, propone exonerar de castigo o responsabilidad penal a personas que hayan participado en operaciones de combate "para proteger la soberanía y la integridad territorial de la República de Azerbaiyán", incluyendo la Segunda Guerra de Nagorno Karabaj en 2020 y la ofensiva relámpago del Ejército azerí en septiembre de 2023 contra el citado territorio, ahora reintegrado en Azerbaiyán.

La medida, propuesta con motivo del aniversario de la Constitución, también beneficiará a familiares cercanos de víctimas o desaparecidos en dichas operaciones militares, así como a aquellas personas que sufran discapacidades como resultado de los ataques armenios en el marco del conflicto con el país vecino, según ha informado la agencia de noticias Azertac.

Asimismo, personas condenadas a penas de prisión por delitos cometidos por negligencia o de menor gravedad serán puestas en libertad o se les reducirá la parte no cumplida de su condena. La ley también plantea que quedarán exentos de responsabilidad penal tanto mujeres, como personas mayores de 60 años y personas que eran menores de edad en el momento del delito.

En total, alrededor de 5.000 presos podrían ser liberados de prisión gracias a la medida, mientras que las sentencias de más de 3.000 personas podrían verse reducidas. Además, se contemplan 4.000 exenciones de otras penas no privativas de libertad y otras 7.000 sobre restricciones a la libertad.