El presidente de Benín confirma que no se presentará a las elecciones una vez agote su límite de mandatos

Archivo - Imagen de archivo del presidente de Benín, Patrice Talon - PRESIDENCY OF THE REPUBLIC OF BENIN / XINHUA NEWS

El presidente de Benín, Patrice Talon, ha confirmado que no tiene intención alguna de presentarse al que sería un tercer y anticonstitucional mandato y que dejará la Jefatura del Estado con las elecciones del año que viene, tras una década en el poder.

Talon llegó al poder en 2016 y ha cimentado su mando aprovechando la relativa estabilidad económica en el país en combinación con, denuncia Amnistía Internacional, una ola de represión contra opositores reflejada en un nuevo código electoral para las elecciones del año que viene y recoge importantes "restricciones a la participación".

El presidente ha confirmado su decisión en un discurso ante la población este pasado viernes por la tarde, con motivo del 65 aniversario de la independencia del país respecto de Francia, un país que ha proporcionado también un apoyo esencial al mandatario, teniendo en cuenta que los vecinos Malí y Níger están ahora gobernados por juntas militares que expulsaron a las fuerzas francesas del país.

"He llegado al límite de mis esfuerzos, mi imaginación y mi reflexión. He obrado con buena fe, aunque a menudo me he equivocado. Como no soy Dios, pido a los benineses que me perdonen y crean en nuestro destino común", ha declarado Talon en su discurso, recogido por 'La Nouvelle Tribune'. La Constitución beninesa, cabe recordar, solo permite un máximo de dos mandatos de cinco años de duración, cada uno.

Ahora mismo, ni el Gobierno ni la oposición han presentado candidatos oficiales para los comicios del año que viene. Nombres como el del ministro de Finanzas, Romuald Wadagni, y el político Joseph Djogbénou (líder de la Unión Progresista para la Renovación, el partido con más escaños del Parlamento, mano derecha de Talon) han aparecido en las quinielas como posibles candidatos oficialistas, sin más detalles.

Mientras tanto, la oposición -- en particular el partido de Los Demócratas, liderado por el expresidente Thomas Boni Yayi -- sigue en negociaciones para consolidarse tras un único candidato y aumentar sus posibilidades.