El presidente de Bolivia anuncia una reforma de su Ejecutivo tras semanas de protestas y huelgas

Archivo - El presidente de Bolivia, Rodrigo Paz - Europa Press/Contacto/Luis Gandarillas - Archivo

MADRID 20 May. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, ha anunciado este miércoles la "reordenación" de su Ejecutivo en aras de hacerlo "más ágil y más cercano" a los ciudadanos, tras semanas de fuertes protestas y huelgas en La Paz y otros puntos del país contra el Gobierno boliviano y la falta de políticas que cotribuyan a paliar la crisis económica.

"Tenemos que reordenar un gabinete que tiene que tener una capacidad de escucha (porque) el presidente no puede estar en todas partes, el presidente no podrá resolver todos los problemas", ha señalado durante una rueda de prensa en la que ha anunciado asimismo la creación de un "consejo económico y social" abierto "a todos aquellos que quieran participar".

El consejo, ha indicado, será convocado una vez al mes para informar sobre las acciones puestas en marcha, con el objetivo de "garantizar transparencia y evitar distorsiones" sobre las medidas a desarrollar por el Gobierno.

El mandatario conservador, que ha defendido la gestión de su Gobierno desde que asumió el poder en noviembre de 2025, ha declarado que su decisión busca "un gabinete más ágil, más cercano y que escuche" a la ciudadanía.

Paz ha reivindicado "la reconciliación y el diálogo" para poner solución a los problemas que atraviesa el país latinoamericano, si bien ha asegurado que no se reunirá "con vándalos". "¿Es válido el vandalismo? No, y no voy a dialogar con vándalos (...) No confundamos sectores con algunas individualidades o personas que están con la motivación de que la democracia sea interrumpida", ha reclamado.

Sus declaraciones se producen cuando Bolivia se adentra ya en la tercera semana de protestas en La Paz, con la participación de sectores afiliados a la Central Obrera Boliviana y a los que se han sumado mineros y profesores, además de activistas y grupos indígenas, entre otros. De momento, al menos cuatro personas han muerto en el marco de estos disturbios.

Si bien las autoridades bolivianas cifran en 104 los detenidos hasta el momento, la ONG Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia ha indicado que se trata de 95 arrestados, aunque ha apuntado a que se encuentran a la espera de tener acceso a informes oficiales de las fuerzas de seguridad para conocer los detalles de cada detención.