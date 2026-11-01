El presidente de Bolivia decreta la emergencia nacional por el fenómeno climatológico de El Niño

Archivo - El presidente boliviano, Rodrigo Paz Pereira, saluda al público desde un vehículo militar descubierto durante un desfile oficial en la base aérea de El Alto, 7 de agosto 2026 (archivo) - Jose Fernandez / Zuma Press / Europa Press

MADRID 1 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, ha decretado este sábado la emergencia nacional por el fenómeno climatológico de El Niño, pidiendo la ayuda de la comunidad internacional después de que 63 comunidades se hayan visto afectadas.

Paz se ha referido al Niño --un evento climático natural que consiste en el calentamiento inusual de las aguas del océano Pacífico ecuatorial y genera lluvias torrenciales e inundaciones o sequías severas e incendios forestales que ya empieza a golpear al país-- y ha asegurado que movilizará recursos económicos y humanos para enfrentar sus efectos en el país.

"A diferencia de otros años que esperábamos a que llegara el golpe del medio ambiente, hemos asumido un decisión, con la cooperación internacional y con los esfuerzos nacionales, para sumar los recursos económicos y humanos para tratar este fenómeno", ha dicho Paz en declaraciones recogidas por el diario boliviano 'El Deber'.

Así, el Gobierno boliviano pretende adelantarse a este fenómeno que "tendrá golpes muy duros" por las sequías e inundaciones y advierte de que necesitará la "cooperación de todas las instituciones, gobernaciones, alcaldías y especialmente de cada boliviano".

El mandatario ha asegurado que pondrán su "mayor esfuerzo" para que esta sequía, que ya está golpeando a varias regiones del país, y las inundaciones posteriores sean del "menor impacto posible".

Paz ha informado de que por el momento, 63 comunidades "ya están sufriendo" y se han declarado en sequía, mientras que otras se están preparando para posibles inundaciones.